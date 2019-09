Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","shortLead":"Egyszer már vádemelés nélkül lezárták a francia Nemzetgyűlés elnökének vizsgálatát, de most egy másik hatóság is nyomoz.","id":"20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47e7f85-d150-46ad-aa38-904d26a4447a","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Korrupcio_vadja_miatt_indult_vizsgalat_a_francia_Nemzetgyules_elnoke_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:21","title":"Korrupció vádja miatt indult vizsgálat a francia Nemzetgyűlés elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","shortLead":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","id":"20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c28aba-e1c5-4614-ba12-43f008b9e5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:37","title":"Meghalt Rajk László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.","shortLead":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik...","id":"20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e4351-2f18-4ce4-85cc-be92417abab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:31","title":"Kirúgtak egy kormányhivatalnokot, miután Orbán Balázs egy álhírrel magyarázta a trágyaszagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerversenyt is támogatnak, hogy legyen elég katona a digitális csatatéren.","shortLead":"Hackerversenyt is támogatnak, hogy legyen elég katona a digitális csatatéren.","id":"20190913_Ketezer_fos_kiberhadsereget_allit_fel_Lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7a68a-38a2-48a6-92de-8f6edd91d239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Ketezer_fos_kiberhadsereget_allit_fel_Lengyelorszag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:20","title":"Kétezer fős kiberhadsereget állít fel Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114b9176-949f-4e4a-b97e-bc59f6f06ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kubatov-listás Fidesz az egyetlen párt, amelynek a neve egyet jelent a választók törvénytelen listázásával – mondják a szocialisták.","shortLead":"A Kubatov-listás Fidesz az egyetlen párt, amelynek a neve egyet jelent a választók törvénytelen listázásával – mondják...","id":"20190912_MSZP_Csak_egyetlen_part_van_amelynek_a_neve_egyet_jelent_a_valasztok_torvenytelen_listazasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114b9176-949f-4e4a-b97e-bc59f6f06ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980580db-11b4-42c1-b3af-34a314dcf0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_MSZP_Csak_egyetlen_part_van_amelynek_a_neve_egyet_jelent_a_valasztok_torvenytelen_listazasaval","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:01","title":"MSZP: Az ellenzék megfélemlítéséről szól a Pikóéknál tartott házkutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fe9b37-63e9-48fb-be07-c3bf5a9bb388","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp csak hogy bemutatta a Samsung az évi második csúcstelefon-szériáját, a Galaxy Note10-eket, már a jövő év S családjáról szivárognak az értesülések.","shortLead":"Épp csak hogy bemutatta a Samsung az évi második csúcstelefon-szériáját, a Galaxy Note10-eket, már a jövő év S...","id":"20190913_samsung_galaxy_s11_szinek_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44fe9b37-63e9-48fb-be07-c3bf5a9bb388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d43f9-6555-44a5-aa17-01f71eb6cdcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_samsung_galaxy_s11_szinek_tarhely","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:03","title":"Már szivárognak ki az infók a Samsung Galaxy S11-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","shortLead":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","id":"20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed82174-4421-4abe-ae03-59878413df1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:40","title":"Tarlós Karácsony emberének: \"Miért ilyen paraszt, hogy belevág a mondatomba?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]