Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért, hogy támogassák és szórakoztassák a focistát.","shortLead":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért...","id":"20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268eebe-5dd9-4e20-9c4e-d07a64552b76","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:15","title":"Neymar haverjai több ezer eurót kapnak havonta, hogy főállásban a haverjai legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f078c562-22bb-4cde-afea-e4c72b956b81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York jelentős része víz alá fog kerülni a globális felmelegedés miatt.","shortLead":"New York jelentős része víz alá fog kerülni a globális felmelegedés miatt.","id":"20190922_Klimavaltozas_80_ev_mulva_csak_csonakkal_lehet_majd_bejutni_a_New_Yorki_ENSZszekhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f078c562-22bb-4cde-afea-e4c72b956b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b95394b-1b4d-408f-a2fa-b146c0cf1f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Klimavaltozas_80_ev_mulva_csak_csonakkal_lehet_majd_bejutni_a_New_Yorki_ENSZszekhazba","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:15","title":"Az ENSZ-nagygyűlés margójára: 80 év múlva csak csónakkal lehet majd bejutni a New York-i ENSZ-székházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen helye van Amerika zenéjében, hanem ő Amerika zenéje”. Irving Berliné volt az egyik leglátványosabb amerikai sikertörténet. A nyomor mélyéről ugrott a gazdagság csúcsára pár év alatt. Ő írta az Egyesült Államok nem hivatalos himnuszát. Harminc éve ért véget az egy évszázadnál hosszabb élete.","shortLead":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen...","id":"20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14e0be5-9722-4a25-a860-311c036ebd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"Az emigráns mintapatrióta, akiből „a valaha élt legnagyobb dalszerző” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819fdb8-e6d9-4a04-b5d9-1c30f8bc73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Az igazság örzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó pártelnök, Giorgia Meloni előzőleg nagy elismeréssel beszélt Orbánról, és ahogyan Rómában szelfizett a miniszterelnökkel, illetve a vele érkező Novák Katalin családügyi államtitkárral, feltehetően tényleg kedveli a magyar kormányt.","shortLead":"Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó...","id":"20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c63b93-7fee-4c90-a224-dc0649dd51f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f41b67-17a5-4a14-96ff-3e11dd2e2c36","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Olasz_meghivoja_szetszelfizte_magat_Orbannal_es_Novak_Katalinnal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:19","title":"Olasz meghívója szétszelfizte magát Orbánnal és Novák Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","shortLead":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","id":"20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971e31a-a19b-47db-8e35-bcbfaebe66e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:19","title":"Kifütyülték az egészségügyért felelős államtitkárt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes 2019-es őszi nap-éj egyenlőségre időzített ünnepi embléma kapcsán egy verset is felidézhetünk.","shortLead":"Egy őszi hangulatú Google-logó várja ma a kereső főoldalának látogatóit. A Föld északi féltekéjén hétfőn esedékes...","id":"20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a0ede9-718d-4286-a2fe-aeb32323b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef1c2b-f353-404d-bba4-95b23b6906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_oszi_napejegyenloseg_2019_csillagaszati_osz_keats_az_oszhoz","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:33","title":"Őszi nap-éj egyenlőség 2019: olvasta már a verset, amit a Google mára ajánl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","shortLead":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","id":"20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6b829e-ec79-451f-a434-edfbd26f963a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:49","title":"Gazdag magyarok trükköznek az állampapírokkal, az MNB besokallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]