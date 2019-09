Pogány Judit életműdíjat kapott

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és fánkosztásba kezdett. Ismerős helyről érkeztek a harapnivalók.","shortLead":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és...","id":"20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e7206c-f4eb-4e1f-843e-bf81cf241225","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:59","title":"A belvárosi alpolgármester Vajna Tímea fánkjait osztogatta a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a0976e-1aac-45f1-ae18-4bbc30e63779","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kéttonnás mágneses robotot vetnek be a rákos sejtek ellen a világon elsőként az Erlangeni Egyetemi Klinikán.","shortLead":"Kéttonnás mágneses robotot vetnek be a rákos sejtek ellen a világon elsőként az Erlangeni Egyetemi Klinikán.","id":"20190922_magneses_robot_rakos_sejtek_ellen_erlangen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a0976e-1aac-45f1-ae18-4bbc30e63779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a60ae1-38d6-4d50-b6b3-077929c91044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_magneses_robot_rakos_sejtek_ellen_erlangen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:03","title":"Ismerje meg a 2000 kilós mágneses robotot, amit most ráküldenek a rákos sejtekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","shortLead":"Egy kutatás szerint inkább olyan városvezetőt szeretnének a budapestiek, aki vállalja a konfliktusokat a kormánnyal. ","id":"20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4203c9e7-3e04-4d92-86f6-302c7341ca0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_A_Fideszszavazok_szerint_nem_is_buntetne_Budapestet_a_kormany_ha_ellenzeki_polgarmestert_valasztana","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:37","title":"A Fidesz-szavazók szerint nem is büntetné Budapestet a kormány, ha ellenzéki polgármestert választana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben a város más pontjain olyan kormányellenes sárgamellényes tiltakozókat állítottak elő, akik tiltott helyszíneken próbáltak meg gyülekezni.","shortLead":"Közben a város más pontjain olyan kormányellenes sárgamellényes tiltakozókat állítottak elő, akik tiltott helyszíneken...","id":"20190921_Szelsosegesek_rendorokkel_csaptak_ossze_a_parizsi_klimafelvonulason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f44e0-2f03-47de-9e2b-6dde9949cb07","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Szelsosegesek_rendorokkel_csaptak_ossze_a_parizsi_klimafelvonulason","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:49","title":"Szélsőségesek rendőrökkel csaptak össze a párizsi klímafelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen helye van Amerika zenéjében, hanem ő Amerika zenéje”. Irving Berliné volt az egyik leglátványosabb amerikai sikertörténet. A nyomor mélyéről ugrott a gazdagság csúcsára pár év alatt. Ő írta az Egyesült Államok nem hivatalos himnuszát. Harminc éve ért véget az egy évszázadnál hosszabb élete.","shortLead":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen...","id":"20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14e0be5-9722-4a25-a860-311c036ebd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"Az emigráns mintapatrióta, akiből „a valaha élt legnagyobb dalszerző” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","shortLead":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","id":"20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f112fdb-635e-4e27-94c7-8fe386bac4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:42","title":"Budapesti középiskolák vannak a legjobbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","shortLead":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","id":"20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f52f1e-bdf2-40c3-9ad5-7b438b316eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:45","title":"Az arab pártok is beszálltak a kormányzásért vívott harcba Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]