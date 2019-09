Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","shortLead":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","id":"20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a250fc-1848-4881-8f5b-d52d6f24b207","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:56","title":"Rogán Cecília és Tiborcz István is feltűnt Will Smith buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","shortLead":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","id":"20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d0c89-8b5c-4d46-a0b9-8614720d4dee","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:03","title":"Villamos autópályákat fejlesztene a magyar kormány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is burkoltan kritizálta azokat a főpolgármester, akik nem állnak szóba az ellenzéki sajtóval. ","shortLead":"Nem is burkoltan kritizálta azokat a főpolgármester, akik nem állnak szóba az ellenzéki sajtóval. ","id":"20190925_Tarlos_Nem_csak_abba_a_mediaba_kell_menni_ahol_simogatnak_es_alakerdeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b61df2-b711-4e3b-b546-74338a8211e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Tarlos_Nem_csak_abba_a_mediaba_kell_menni_ahol_simogatnak_es_alakerdeznek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:23","title":"Tarlós: Nem csak abba a médiába kell menni, ahol simogatnak és alákérdeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra kíváncsiak, hogy az amerikai elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben valóban nyomást gyakorolt-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre Joe Biden és fia jövedelmező ukrajnai ügyleteinek feltárása érdekében.","shortLead":"Arra kíváncsiak, hogy az amerikai elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben valóban nyomást gyakorolt-e Volodimir...","id":"20190925_Megvizsgalja_az_amerikai_kepviselohaz_hogy_inditsone_alkotmanyos_felelossegrevonasi_eljarast_Trump_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999d0bc1-7a46-423c-859b-aa65a6a99ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Megvizsgalja_az_amerikai_kepviselohaz_hogy_inditsone_alkotmanyos_felelossegrevonasi_eljarast_Trump_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:22","title":"Megvizsgálja az amerikai képviselőház, hogy indítson-e alkotmányos felelősségrevonási eljárást Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","shortLead":"Arról érdeklődtek, miért nem akar a főpolgármester vitázni.","id":"20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c8983cd-2379-4134-b7b2-8e1d96704ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76200418-dec9-4434-bff1-5aefc82dee8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Karacsony_Gergely_aktivistai_nyuljelmezben_zavartak_meg_Tarlos_Istvan_beszedet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:47","title":"Karácsony Gergely aktivistái nyúljelmezben zavarták meg a rendezvényt, melyen Tarlós István beszédet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami egy 18 esztendős fiatal munkája.","shortLead":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami...","id":"20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757da48f-213e-4cd8-a164-8458356a4ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Jobb alkalmazást fejlesztett egy 18 éves diák a hivatalos iskolai e-naplónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség összesen 600 ezer fát tervez elültetni a következő Európa-bajnokság helyszínein.","id":"20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2515a3-5244-43b6-848f-be22cae49365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22621ea7-7910-4c80-bee8-7a0d309899aa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Otvenezer_fat_ultetne_az_UEFA_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:52","title":"Ötvenezer fát ültetne az UEFA Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser összeomolhat.","shortLead":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser...","id":"20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ffc742-5c8d-4186-843d-b03f024c3753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:45","title":"Összeomolhat egy hatalmas gleccser, lezárták az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]