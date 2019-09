Az 1994-ben alakult amerikai / örmény együttes óriási kereskedelmi sikereket ért el öt stúdióalbumával, amelyek közül három is rögtön az első helyen kezdett az amerikai Billboard albumlistán.

Az 1994-ben alakult amerikai/örmény együttes óriási kereskedelmi sikereket ért el öt stúdióalbumával, amelyek közül három is rögtön az első helyen kezdett az amerikai Billboard albumlistán. Négy Grammy-díjra jelölték, a B.Y.O.B. daluk pedig 2006-ban el is nyerte a díjat a legjobb hardrock felvételként. A System ezidáig több mint 40 millió lemezt adott el világszerte.



A SOAD zenéjét sokféleképpen nevezik, de a zenekar nem törődik a címkékkel. Az énekes Serj Tankian azt mondta:

Számomra a System of A Down nem egy progresszív együttes. De nyilvánvalóan nem is egy tipikus popprojekt. Nagyon figyelünk a zenénkre, hogy biztosak lehessünk benne, ez nem olyasvalami, amit korábban már hallottak.

A basszusgitáros Shavo Odadjian szerint:

Össze lehet hasonlítani minket bárkivel, akivel csak akarnak. Nem érdekel bennünket. Az összehasonlításoknak és a címkéknek nincs hatása erre a zenekarra. A tény az tény: vagyunk, akik vagyunk, és mások is azok, akik.

Az előzenekar a brazil Ego Kill Talent lesz, akik nemrég fejezték be második albumuk felvételeit, és lesz szerencséjük áprilisban a brazil stadionokban turnézni a Metallica és a Greta Van Fleet társaságában. Ezután májusban debütálnak az Egyesült Államokban, majd júniusban Európában lépnek fel.

A System of a Down 1988-ban járt már Magyarországon, a Slayer előzenekaraként lépett fel a Pecsában.