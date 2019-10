A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték.

FESZTIVÁLDÍJAS LETT A SPEKTRUM „VOLT EGYSZER EGY VADKELET – EMIR KUSTURICÁVAL” CÍMŰ SOROZATA

Budapest, 2019. szeptember 30. - Szombaton a bosznia-hercegovinai Jahorina Filmfesztivál fődíját, az Arany Juhart nyerte el a Spektrum „Volt egyszer egy Vadkelet – Emir Kusturicával” című sorozata. A széria a legjobb televízióra készített dokumentumfilm lett a nemzetközi mezőnyben. A sorozatot a Spektrum 2018-ban mutatta be itthon, valamint a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában. Idén nem ez az első fesztiválon elnyert díj, amellyel a nemzetközi filmes szakmában elismerik a Spektrum saját gyártását, ugyanis shortlistes a cannes-i Content Innovation Awards mezőnyében is, amelynek a díjait október 13-án ítélik oda.

A Jahorinai Filmfesztivál díjára idén 79 alkotást jelöltek, Svédországtól Ausztrián és Szerbián át Kínáig, Japánig és az Egyesült Államokig. A díjakat Bosznia-Hercegovina filmes szakembereiből és az ország filmművészeti egyetemének professzoraiból álló zsűri ítélte oda szeptember 28-án szombaton.

A „Volt egyszer egy Vadkelet- Emir Kusturicával” című dokumentumfilmet Máté Krisztina producer és Hadas Kriszta főszerkesztő készítette a Spektrum megbízásából. Az ötrészes műsor a rendszárváltás időszakát mutatja be Közép- és Kelet-Európában. Kiderül, az új rendszerben mi mindenre voltak hajlandók az emberek azért, hogy boldoguljanak, vagy éppen kitűnjenek a szürke hétköznapok és embertársaik közül. 25 különleges történettel ismertet meg a sorozat, az ezotéria, a divat, a pornóbiznisz, a gasztro, valamint a régi és újgazdagok világából. A széria házigazdája Emir Kusturica, a világhírű és számtalan díjjal kitüntetett filmrendező, színész, forgatókönyvíró, aki maga is a 80-as, 90-es évek Közép-Kelet Európájának emblematikus figurája. A sorozat Magyarország mellett Oroszországban, Lengyelországban, Romániában, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában forgott.

A Spektrum saját gyártású sorozatai évek óta nem csupán regionális, de nemzetközi érdeklődésre is számot tartanak. Így a 2017-ben bemutatott Tabukról tabuk nélkül számos díjjal gazdagodott olaszországi, mexikói és úgyszintén a Jahorinai Filmfesztiválon, és a közelmúltban bekerült az amerikai Amazon Prime Video kínálatába is. Ezzel ez lett az első olyan hazai dokumentum sorozat, amely megjelent az Amazon videós streaming szolgáltatásban az USA-ban és Kanadában. A sikerre való tekintettel októberben a 2. évadot mutatja be a Spektrum.

