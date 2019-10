Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért nem számítottunk. ","shortLead":"Erre azért nem számítottunk. ","id":"20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0087f790-1014-4f98-a41e-f9d4b1c83063","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megszavaztak_minden_idok_legjobb_Jobaratok_epizodjat","timestamp":"2019. október. 02. 11:59","title":"Megszavazták minden idők legjobb Jóbarátok-epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei azonban lépett.","shortLead":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei...","id":"20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abaef0-592a-4e15-b82e-869336d3a020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","timestamp":"2019. október. 02. 18:03","title":"Bezárt egy kiskaput a Huawei, végképp Google-mentesítették a Mate30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","shortLead":"Szeptemberben jelentette be, hogy leukémiában szenved. ","id":"20191002_Meghalt_Karel_Gott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ace17e-9fd7-4449-9104-608bd4df0ada","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Meghalt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 10:36","title":"Meghalt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","shortLead":"Emellett talpra állítanák az egészségügyi ellátást is a fővárosban. ","id":"20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc967af3-0fd8-418d-99a4-1a0ca20f4a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb180dfb-e75c-494a-9778-d1120b4c2684","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Karacsony_20_ezer_forintos_futesi_tamogatast_iger_minden_budapesti_nyugdijasnak","timestamp":"2019. október. 01. 19:47","title":"Karácsony 20 ezer forintos fűtési támogatást ígér minden rászoruló budapesti nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó Bond-filmje forgatásának végén mondott érzelmes beszédet.","shortLead":"Utolsó Bond-filmje forgatásának végén mondott érzelmes beszédet.","id":"20191001_daniel_craig_james_bond_forgatas_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89b8b31-9603-44ad-a5b3-bdbf8ef6d46c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_daniel_craig_james_bond_forgatas_bucsu","timestamp":"2019. október. 01. 16:37","title":"Részegen búcsúzott kollégáitól Daniel Craig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","shortLead":"Saját életüket is kockáztatták, hogy kihúzzanak egy férfit a Sajóból.","id":"20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9d166-914c-4a91-bd07-facfd91da65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10f8aa-ef59-4f60-b2af-e72ac9582aec","keywords":null,"link":"/elet/20191002_eletmentes_rendor_sajoszentpeter","timestamp":"2019. október. 02. 14:29","title":"Bottal mentettek életet a sajószentpéteri rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem annak közelében. ","shortLead":"A brit miniszterelnök olyan megoldást javasol az EU-nak, amelyben nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon, sem...","id":"20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da77353-72e2-4917-b80a-5393d6979872","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Johnson_Az_emberek_most_mar_kezdik_ugy_erezni_hogy_a_bolondjat_jaratjak_veluk","timestamp":"2019. október. 02. 15:40","title":"Boris Johnson: „Az emberek kezdik úgy érezni, hogy a bolondját járatják velük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]