Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól. Ilona, az Egyesült Arab Emírségekben élő magyar nő azt mondja, a kívülállóknak általában két dolog jut eszükbe róla: vagy gazdag lehet, vagy elnyomott feleség. Pedig a helyzet ennél sokkal emberibb és hétköznapibb. A hidzsábot már magától értetődően hordja Abu-Dzabiban, Budapesten, a migránsellenes plakátok között viszont gyakran elfogja a düh.","shortLead":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól...","id":"20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f4308-fb8e-4e1c-a059-bc1ec7c8032a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","timestamp":"2019. október. 04. 20:00","title":"„Arról, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak az arabokhoz, nem igazán szoktunk beszélni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az Európai Unió Bíróságának egy lengyel üggyel kapcsolatos minapi döntését. \r

\r

","shortLead":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az...","id":"20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f2364a-9dae-42d1-b48b-620acb87dd3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","timestamp":"2019. október. 05. 09:25","title":"Az Európai Unió Bírósága a devizahitelesek mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragédia történt Baktakéken.","shortLead":"Tragédia történt Baktakéken.","id":"20191004_babakocsi_baktatkek_csecsemo_jarda_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ff39d9-0d72-4614-aa9c-9a8e89efe963","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_babakocsi_baktatkek_csecsemo_jarda_gazolas","timestamp":"2019. október. 04. 18:44","title":"Babakocsit toló apát gázoltak el a járdán, a csecsemő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","id":"20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e599-f088-4bf6-9bb2-bd711afadccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","timestamp":"2019. október. 05. 12:20","title":"Hármas karambol volt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet egy holland múzeum. ","shortLead":"A Harmadik Birodalom megalapozásában a formatervezésnek is fontos szerepe volt – tárja a közönség elé a tabutörténetet...","id":"201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ac4cd5-fd53-49ce-8b85-1c1e059fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0033c56c-6e6a-4f18-9473-e816845cafcd","keywords":null,"link":"/360/201940__naci_dizajn__holland_tarlat__nepauto_nepbutitas__horogkereszt_kiteritve","timestamp":"2019. október. 06. 17:15","title":"Nem élmény, hanem tanulás megismerkedni a náci dizájnnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló torna-világbajnokságon","shortLead":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló...","id":"20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ffd34-2f33-4367-9718-819e1a4bf04b","keywords":null,"link":"/sport/20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 13:39","title":"Megvan az olimpiai kvótája, mégsem elégedett a magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel foglalkozó tagok péntek délután váratlan pluszfeladatokkal szembesültek a Facebookon: vagy nekik kell aktívan fellépniük, vagy egy furcsa technikai hibát kell kezelniük.","shortLead":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel...","id":"20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec3c44-b951-4167-ad66-ad0257c5ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","timestamp":"2019. október. 04. 19:03","title":"No komment: kámforrá vált egy hozzászólás Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]