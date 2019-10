Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","shortLead":"Tragédia miatt félbeszakították a romániai Királykő-hegységet megkerülő versenyt. ","id":"20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fbe63-b8b4-4c8c-a84b-581213dcb0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aa21f-7215-4303-abcd-c21b93ac1415","keywords":null,"link":"/elet/20191006_romania_maraton_futo_versenyzo_szakadek_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 06. 08:59","title":"Szakadékba zuhant és meghalt két futó egy romániai maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","shortLead":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","id":"20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbbb36-2cae-40f6-9056-bc1c4ac1700c","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","timestamp":"2019. október. 07. 10:57","title":"Mark Hamill elárulta a véleményét az új Jokerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet bizonytalanságai miatti exportgyengülést csak részben pótolta a belső fogyasztás növekedése.","shortLead":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet...","id":"201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689bc50b-31e4-40e6-8c4f-c2c684ca5f4d","keywords":null,"link":"/360/201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","timestamp":"2019. október. 06. 16:00","title":"A lassuló német gazdaság Magyarországot is lefékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","shortLead":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","id":"20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9368676-765b-4a69-80c8-e6534efe8d51","keywords":null,"link":"/sport/20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 17:05","title":"Nyolcadik olimpiájára készülhet a tornászlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]