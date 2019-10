Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","shortLead":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","id":"20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1a6b9-077a-4a87-8b42-08779f153b4f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","timestamp":"2019. október. 08. 14:48","title":"Tarlós: Csúnya dolog volt Scarlett Johansson szájába adni azt, amit én mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől fogva felbukkant Borkai Zsolt videós botrányában. 