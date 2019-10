Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","shortLead":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","id":"20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9b8e1-21a5-49c1-b07d-bf6078142320","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","timestamp":"2019. október. 07. 16:31","title":"Erdogan szabat kezet kapott a kurd milícia szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először végeztünk ilyen felmérést egy európai jogi szervezet keretein belül, rögtön a legrosszabbak közé kerültünk.\r

Egy Riley Testut nevű programozó is majdnem így járt, de aztán rájött, hogyan tudná kicselezni a rendszert.","shortLead":"Az Apple sok mindent megkövetel a fejlesztőktől, hogy alkalmazásaik helyet kaphassanak az App Store-ban, többen emiatt...","id":"20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d8c2db-a196-48d9-9045-6faa46b79d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","timestamp":"2019. október. 07. 18:22","title":"Egy fiatal programozó kicselezte az Apple-t, saját alkalmazásboltot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","shortLead":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","id":"20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2c35a-a376-407a-a671-e2111433dadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","timestamp":"2019. október. 07. 05:45","title":"Magyar Hang: Uniós támogatást nyert el a Borkaival látható lányok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","shortLead":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két...","id":"20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f2abf9-c759-48e8-8ef1-5845ad4b5eda","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Idén is izgulhatunk magyar irodalmi Nobel-díjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]