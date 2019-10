Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","shortLead":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","id":"20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fdbde8-4d62-4ee7-b8de-b24028dbf8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","timestamp":"2019. október. 22. 11:14","title":"A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz az atlétikai világbajnokság Budapesten és a csepeli létesítményt addig kellene felhúzni, ha használni akarnák. ","shortLead":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz...","id":"20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046ccfd-3bbd-4173-938f-aa889499a002","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. október. 21. 18:57","title":"Kúria: lehet népszavazást tartani a tervezett csepeli atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett emberölést is.","shortLead":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett...","id":"20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8152c5a-2145-438e-af92-9da924dcdfc7","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","timestamp":"2019. október. 21. 20:41","title":"A vádemelésnél tart a Kuciak-ügy, a vádlottak életfogytiglant is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","id":"20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e640b4f8-19c3-4322-a37a-7585340efbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","timestamp":"2019. október. 22. 11:28","title":"A kormány nem hirdeti ki a klímavészhelyzetet, de dolgoznak egy klímastratégián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. A gyilkos, akinek az ügye miatt szigorítani akartak volna a törvényen, most elhagyhatta a börtönt.","shortLead":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény...","id":"20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174999-db9a-419b-ac9e-70d40b6822aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","timestamp":"2019. október. 23. 09:20","title":"Kiszabadult a férfi, akinek a gyilkossága elindította a hongkongi tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai Parlament (EP) támogatja az óraátállítás eltörlését, erre legkorábban csak 2021-ben van esély. A tudósok szerint a télit kellene meghagyni, azzal járunk jobban.","shortLead":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai...","id":"20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aad310-3eca-41f1-9d9f-7012021d375f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","timestamp":"2019. október. 21. 15:37","title":"Jön az évnek az a napja, amit nagyon nem szeretnek a magyarok: óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a DK-s politikus 2018-ban pénzt ígért egy jelöltnek, hogy visszalépjen.","shortLead":"Az ügyészség szerint a DK-s politikus 2018-ban pénzt ígért egy jelöltnek, hogy visszalépjen.","id":"20191021_demokratikus_koalicio_varju_laszlo_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6661ee4f-67e6-4709-a487-bebb3c17f9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_demokratikus_koalicio_varju_laszlo_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 21. 16:38","title":"Felfüggesztették Varju László mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027813b1-8571-48f1-a30b-7c4c99346e28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar jövő tavasszal tér vissza. ","shortLead":"A zenekar jövő tavasszal tér vissza. ","id":"20191021_Megszuletett_Irie_Maffia_Sena_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027813b1-8571-48f1-a30b-7c4c99346e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8611f8ba-5354-4ac2-9063-6582d0d8bd92","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Megszuletett_Irie_Maffia_Sena_kisfia","timestamp":"2019. október. 21. 13:30","title":"Megszületett az Irie Maffia énekesnőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]