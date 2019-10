Bridget Jones miatt büntették meg a TV2-t

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig a Néppárttal együtt szavazhatnak a fideszes képviselők.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig...","id":"20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bc1fe2-d1d0-47c7-88f6-ae9bfc72ebee","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","timestamp":"2019. október. 24. 13:14","title":"Orbánnal és Szijjártóval is szembemehetnek a fideszes EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóst első fokon még fél év börtönre ítélték, felfüggesztve.","shortLead":"Az autóst első fokon még fél év börtönre ítélték, felfüggesztve.","id":"20191024_Nem_megy_bortonbe_Rekasi_Karoly_gazoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f04cc4-f567-4720-80b4-82c03065e185","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Nem_megy_bortonbe_Rekasi_Karoly_gazoloja","timestamp":"2019. október. 24. 15:26","title":"Pénzbüntetéssel megúszta Rékasi Károly gázolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","shortLead":"“Ez így rendben van” - mondták ki a facebookozók.","id":"20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe33bcb-d4c5-4a58-9503-63b323499d18","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_retvari_bence_hadhazy_akos_tabla_parlament_szavazas","timestamp":"2019. október. 23. 21:41","title":"Rétvári megszavaztatta Hadházy lóf*szos tábláját, nem várt eredmény lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepeltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani a lapot.","shortLead":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani...","id":"20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5b874-d368-406b-ae70-246f86964d31","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","timestamp":"2019. október. 24. 17:01","title":"A MÁV és a Volán felé menekülhetne a Lokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","shortLead":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","id":"20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530507c-18e6-4258-b024-ec049bdeb412","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","timestamp":"2019. október. 25. 08:57","title":"Megérkezett: 16 féle motorral, 6 millió forinttól indul a teljesen új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","shortLead":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","id":"20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68c53c-8aaf-4803-b15b-cedaf7181364","keywords":null,"link":"/sport/20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","timestamp":"2019. október. 24. 07:28","title":"Feladta Fucsovics a bécsi nyolcaddöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]