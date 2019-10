Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és Felsőboldogfalván.\r

\r

","shortLead":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és...","id":"20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb9ab13-df19-4c68-a802-8116d9ba6a35","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","timestamp":"2019. október. 24. 09:37","title":"Medve követett egy szekeret egy székelyföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b48c363-ec3d-41e3-a8be-5ee311740ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42744c6d-9877-4be8-8ad4-d557def31e56","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Nem_volt_telthaz_Orban_beszede_alatt_a_Zeneakademian","timestamp":"2019. október. 23. 20:08","title":"Nem volt teltház Orbán beszéde alatt a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","shortLead":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","id":"20191023_osztrak_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7fd29c-b0f3-42f7-a531-07fa37f01a80","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_osztrak_parlament","timestamp":"2019. október. 23. 18:30","title":"Megalakult az új osztrák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","shortLead":"Végül megállapodtak egy kisebb összegben, de az önkormányzati választások miatt egyelőre áll a tárgyalás. ","id":"20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e54dda4d-ed13-420e-b055-5d9190d96b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fe3c8a-fcff-4561-921b-2ce20b0fbcc8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Karterites_motoros_ferfi_korhadt_fa_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 12:05","title":"22 milliós kártérítést kért a férfi, akire rázuhant egy faág, és eltört a gerince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","shortLead":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","id":"20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347d80e-eac0-49d8-b47b-6531de101044","keywords":null,"link":"/elet/20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","timestamp":"2019. október. 23. 21:44","title":"Egy telefonbetyár elhitette egy íróval, hogy ő nyerte az irodalmi Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar a készülék belseje.","shortLead":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar...","id":"20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82669ac-b385-4d37-b1b9-6b4a00597172","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","timestamp":"2019. október. 24. 16:03","title":"Videó: Szétszedték a Google új telefonját, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre kinevezett bírókat is ki kellene zárni, ezért a törvényszékhez fordultak – tudta meg a hvg.hu. Csakhogy a bíróság ezt megtagadta, így ők viszik tovább az utóbbi évek egyik legátpolitizáltabb büntetőügyét. Czeglédy Csaba viszont azt állítja: törvénytelenül manipulálták a bíróság belső ügyrendjét, hogy levédjék a két bíró eljárását.","shortLead":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre...","id":"20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc50453-c927-431a-ad44-dc8a6b2d6b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","timestamp":"2019. október. 25. 06:00","title":"Czeglédy Csaba szerint manipulálták, melyik bírók ítélkezzenek az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]