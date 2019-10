A világ első Drakula-filmjét magyarok forgatták, aztán egészen mostanáig nem is készült nálunk vámpírfilm.

És ez szomorú, ahogy úgy általában fájó, hogy főleg vígjátékokkal és szociodrámákkal tömjük tele a magyar filmes mezőnyt, mert jó lenne, ha szép számmal felsorakozhatnának a többi filmes műfaj képiselői is: krimik, horrorok, romantikus filmek stb.

Pedig mi adtuk Hollywoodnak Lugosi Bélát, hogy minden idők legikonikusabb, máig idézett Drakulája legyen. Ám ahogy a magyar kultúra sem tudta valahogy befogadni a vámpír alakját, pedig a környező szláv népek ismerték, a vámpírfilm is nyugatról került a hazai közönség elé. Az 1921-es, magyar gyártású Drakula halála ugyanis a második világháborúban elveszett, és évtizedekig nem is tartották számon.

© Intercom

Ha eltekintünk attól a vágytól, hogy végre igazi borzongató vámpírfilm készüljön itthon, a Drakulics elvtárs megállja a helyét. Bodzsár Márk ugyanis fogta ezt a sokadik reneszánszát is elkoptató műfajt, és gyúrt belőle egy szatirikus, romantikus, rendszerkritikus vígjátékot.

Bodzsár első nagyjátékfilmjével, az Isteni műszakkal már belekóstolt a fekete komédiába, most pedig a rendszerkritikus szatíra, A tanú példáját követi, hiszen a Drakulics elvtársban alaposan kifigurázza a kommunizmus visszásságait. A kettő között persze nagy különbség, hogy A tanú úgy mert nekimenni a Rákosi-korszaknak, hogy még tartottak a kádári évek – be is tiltották a filmet. A Drakulics elvtárs viszont akkor neveti ki jóízűen a hetvenes évek Magyarországát, amikor a Fidesz kommunistákkal riogat az önkormányzati választás délelőttjén.

A film a Kádár-korszak derekán játszódik, amikor a legmagasabb lángon rotyog a gulyáskommunizmus. A baráti Vietnam még mindig az imperialista Egyesült Államokkal harcol, ezért véradó kampányt szerveznek Magyarországon, amelynek díszvendége a Nyugatról hazalátogató, egykori forradalmár hős, Fábián elvtárs (Nagy Zsolt).

Fábián több mint gyanús: nem az csípi az elvtársak szemét, ahogy felbőgeti a vérvörös Mustangja motorját, és még azt is elnézik neki, hogy folyton kiszól ‘56-ra – de hogy 20 éve egy percet sem öregedett, az már valami!

Kell az elvtársaknak az örök élet titka, hiszen ki akar nyugdíjba menni a társadalmi tápláléklánc csúcsáról, ezért egy ügyosztály rá is veti magát Fábiánra.

© Intercom

Kun elvtárs (Nagy Ervin) vezeti az akciót, amelyek keretében először még csak Fábián beszervezéséről van szó, később sokkal komolyabbra fordulnak a dolgok. A művelet kulcsfigurája Kun elvtárs kollégája, jobbkeze és barátnője, Magyar Mária, “Madárka” (Walters Lili), aki azt a feladatot kapja, hogy legyen Fábián kísérője a véradó kampány során. És ha már ott van, próbáljon közel kerülni hozzá. Aztán persze a tervek csak tervek maradnak, de mi közben elég jól szórakozunk.

© Drakulics elvtárs/Facebook

A Drakulics elvtárs humora épít a vámpírfilmes hagyományra, mert repülnek a fokhagymák és előkerül a szentelt víz is. De ennél sokkal hangsúlyosabban táplálkozik a komikum a nem-oly-távoli-múlt emlékeiből és abból a tapasztalatból, hogy a Kádár-rendszer még mindig itt van velünk: a hetvenes évek málló vakolatú épületeiben, a lehulló kórházi csempében, az alumínium hamutálakban vagy a virágos kávéspoharakban – no, meg a mentalitásban is helyenként.

Ez a hívószavakból, jellegzetes figurákból és szituációkból felépített filmes Kádár-kor ugyanakkor erősen áramvonalasított, amolyan biztonságos közös többszörös, amely minél nagyobb nézői tömegeket tud kényelmesen megszólítani. A film alapján pedig nem lehet eldönteni, hogy ez azért van, mert a rendező-forgatókönyvíró Bodzsár '83-as születésű, tehát egy olyan múltat akart megragadni, amit ő már nem igazán ismert, vagy azért, mert ebben tudtak kiegyezni a Filmalappal. Azaz, hogy a "jó" magyar filmes hagyományokat folytatva bebiztosítják magukat egy kiszámíthatóbb fogadtatású vígjátékkal.

© Intercom

Szerencsére, miközben a Drakulics elvtárs csúcsra járatja a rendszer kigúnyolását, azért igyekszik is minél mélyebben levinni annak az abszurd szituációnak a mélyére, hogy mihez kezd egy materialista, végletekig szabályozott rendszer azzal, amikor Nyugatról megérkezik egy természetfeletti lény, kiszámíthatatlanságával és minden titkával együtt.

Kérdés viszont, hogy míg a film feldobja a labdát, hogy vajon a vámpír vagy a rendszer-e a nagyobb vérszívó, ezt a néző ki tudja-e terjeszteni úgy általában a hatalom mindenkori birtokosaira, vagy megelégszik a Kádár-rendszer hibáztatásával. Vagy ezt inkább nem várjuk el a filmtől, netán a nézőtől.

© Intercom

Mindeközben ez a vámpír nem az uralkodó és gyilkos természet, mint mondjuk maga Drakula gróf. Fábián hiába világlátott, azért csak olyan kis magyar vámpír, akinek elege lett az öldöklésből, ezért inkább a vérszállítmányokat csapolja meg.

Ám attól, hogy a szatíra műfaja felszámol minden fenségességet vagy méltóságot, egy vámpírnak mégis karizmatikusnak kell lennie, különben nem hiszünk el neki semmit: sem csábítást, sem szupererőt. És Fábiántól nem is látunk nagy trükköket, sőt, annak a kevésnek a felét is kihúzhatták volna a forgatókönyvből, mert vagy a pénz hiányzott, vagy a technikai tapasztalat, de ügyetlenül sikerült.

© Intercom

Ami viszont nagyon érződik a filmen, hogy Bodzsár bízott a színészeiben, és sikerült úgy együttműködnie velük, hogy a képességeiket a legjobban forgassák be a sztoriba. Nagy Zsolt például nem ebben a szerepben játszik le mindenkit a színről, mert a többiekhez képest kifejezetten visszafogott.

De olyan kisugárzása van, amely egyes jelentekben képes szétfeszíteni a vásznat.

A mesterkélt és agyonszabályozott kommunista közeget elemien ellenpontozza a lezseren természetes viselkedése, és a figurában végig ott lüktet a még uralt, de bármikor elszabadulni kész ragadozó őserő.

© Intercom

Vele szemben áll Kun elvtárs, egy proli macsó, aki minden esetlen bunkóságával együtt is szerethető marad. Nagy Ervin láthatóan lubickol a szerepben, nem maníros és nem ripacs, miközben képes jelenetről jelenetre fokozni a hatást – tulajdonképpen ő a humor egyik fő forrása a filmben. Azért pedig külön dicséret illeti, hogy képes volt szakítani a szokásos sármőr figurával, sőt, parádésan hozza annak szöges ellentétét.

Kettejük között Walters Lili Madárkája először törékeny kis virágszálnak tűnik, ám a látszat csal: ennek a filmnek tulajdonképpen ő a főszereplője. Ez az ő szabadulástörténete.

A Drakulics elvtárs rendszerkritikájának része az is, hogy lerántsa a leplet a dolgozó nőt eszményítő, álságos kommunista államfeminizmusról. A filmben a nők tárgyiasított kiszolgálói a hímsoviniszta rendszernek, “Kádár kurvái”, akik ennél az alávetett pozíciónál többet nem igazán remélhetnek. Ez a Madárka viszont ráébred, nem egy tehetetlen, kiszolgáltatott nő, csak a megfelelő motiváció kell neki – esetünkben egy vámpír szerelme –, hogy a saját kezébe vegye az irányítást.

© Intercom

Bodzsár Márk tehát nem a várva várt vámpírfilmet forgatta le nekünk. Sőt, nagyon megnéznénk akár ugyanezt az alapszituációt, csak nem vígjátékként, hanem tisztességes horrorként.

Ám a Drakulics elvtárs egy-két jelenetet leszámítva így is jól működik, sőt, egyes ötletek és játékos megoldások már a tarantinói dögös-stílusos iskola felé kacsintgatnak. Felhőtlenül élvezhetjük a zseniális mellékszereplők játékát is, legyen szó az elhárítás kutyabolond tisztjéről (Thuróczy Szabolcs) vagy a leselkedő, pletykáló szomszédokról (Znamenák István, Szűcs Nelli). Mindehhez pedig Ágh Márton látványtervező zseniális atmoszférateremtő képessége nyújtja a hátteret.

És a zene! Ki gondolta volna, hogy ilyen jól szól a vietnami rock?

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: