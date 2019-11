Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki kell adnia a Belügyminisztériumnak a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital által igényelt lakcím-nyilvántartási adatokat, miután a TASZ pert nyert a BM ellen. Így kiderülhet, hogy történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések a tavalyi országgyűlési választás előtt.","shortLead":"Ki kell adnia a Belügyminisztériumnak a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital által igényelt...","id":"20191106_Nyilvanossagra_kell_hozni_hogy_hol_jelentek_meg_tomegevel_uj_szavazok_a_valasztas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dd76c0-f195-4ca8-a6e8-b020fd4826b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Nyilvanossagra_kell_hozni_hogy_hol_jelentek_meg_tomegevel_uj_szavazok_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. november. 06. 11:21","title":"Nyilvánosságra kell hozni, hogy hol jelentek meg tömegével új szavazók a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal vádolnak, hogy 2014 májusában megölte a feleségét. A férfi tagadja a gyilkosságot, a felesége bátyja viszont biztos a bűnösségében.","shortLead":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal...","id":"20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92d79a3-4528-493b-a590-15ffa78bfbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","timestamp":"2019. november. 06. 00:22","title":"Megszólalt a felesége megölésével vádolt darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","shortLead":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","id":"20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821cbec-54f3-442a-94fa-debe3d9d4c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","timestamp":"2019. november. 06. 08:55","title":"Kétmilliárd forint bevételt hoztak Mészárosék kempingjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz különbséget a cégek között nemzetiségi alapon. Korábban arról lehetett olvasni, az Egyesült Államokat nyugtalanítják a Huawei túl jó magyar kapcsolatai. \r

\r

","shortLead":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz...","id":"20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbf340c-4488-4cea-9028-4c149a3804b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","timestamp":"2019. november. 05. 09:15","title":"A Huawei közreműködésével épül ki a magyarországi 5G-hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","shortLead":"De csak a hatodát termelik meg a méheik. Nem jó üzlet a méhészkedés.","id":"20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11211f3-dfdc-4b04-b1bb-dbf8e0e0e822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5025f816-82ca-46c5-8b57-cc0dce7369e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_vilag_mezenek_egyharmadat_eszik_meg_az_europaiak","timestamp":"2019. november. 05. 10:47","title":"A világ összes mézének harmadát eszik meg az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]