Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket. Az indulatok hamar elszabadultak, tüntetők folyamatosan zavarják az ülést, a rendőrök is kiszálltak. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket. Balhé a győri városházán, Borkai letette az esküt A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél alaposabban megismerni és megérteni azért, hogy az általa tervezett termék minél felhasználóbarátabb legyen. Hogy ez miként megy a gyakorlatban, azt rögtön mutatjuk – kevés izgalmasabb feladatot lehet elképzelni mások megértésénél. Kreatív munka, nagy kereslet: kiből lehet jó UX designer és mit kell csinálnia? Bezöldül a Katona József Színház. Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni. Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatárja ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról. A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem akarnak többet koncertezni. 2020. július 16-án az Arénában tehát utoljára láthatjuk az arcfestéses hajmetál legendáit. Még egyszer, utoljára fellép Budapesten a Kiss Új felügyelőbizottsági tagokat delegált a kulturális tárca a Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt.-be, valamint a frissen hozzá került NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.-be. Volt újságírót, kabinetfőnököt és haditudósítót küld színházi cégeibe az Emmi A Katona József Színház művésze dörzsölt prostituáltként tűnik fel a Drakulics elvtárs című szocialista vámpíros vígjátékban, ahol viccet mesél Bödőcs Tibor füle hallatára, és van közös jelenete élettársával, Nagy Ervinnel is. A 33 éves színésznő azt is elmesélte, hogyan jutott az idegösszeomlás szélére egy cseh film forgatásán, illetve miért akadt ki teljesen a Jokeren. Borbély Alexandra: Húsz percig azt gondoltam, most lesz vége a karrieremnek