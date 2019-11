Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni Atomenergia-szervezet szóvivője szombaton.","shortLead":"Irán több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben - közölte az Iráni...","id":"20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb1d53-3577-479b-b1a9-a2ddeb177dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Immar_hivatalosan_is_elkezdte_az_urandusitast_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 11:29","title":"Immár hivatalosan is újraelkezdte az urándúsítást Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég egészségügyi elképzeléseinek megvalósítását. Most már azt is tudni, mire gondolnak ez alatt.","shortLead":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég...","id":"20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f9c9f9-2f9c-4b64-b60c-0b8f2a1130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","timestamp":"2019. november. 09. 15:03","title":"A betegek is örülhetnek, hogy az orvosoknak szánt, teljesen új keresőt épít a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bc0e9-bc74-4113-be37-e6e9f4c975c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon először hajtott végre robotasszisztált agyi aneurizma műtétet egy kanadai orvoscsoport Torontóban, reményt adva az aneurizmával küzdő vagy sztrókon átesett páciensek hatékonyabb kezelésére.","shortLead":"A világon először hajtott végre robotasszisztált agyi aneurizma műtétet egy kanadai orvoscsoport Torontóban, reményt...","id":"20191108_robotasszisztalt_agyi_aneurizma_mutetet_kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276bc0e9-bc74-4113-be37-e6e9f4c975c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ca6ff-f77d-4e31-a0e9-8d0a144cac2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_robotasszisztalt_agyi_aneurizma_mutetet_kanadaban","timestamp":"2019. november. 08. 20:33","title":"Felcsillant a remény a sztrókot kapott betegek számára, egy kanadai orvosi robot mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","shortLead":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","id":"20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f5297-e028-42b9-b725-6054f4f67670","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","timestamp":"2019. november. 09. 09:12","title":"Czeglédy Csaba irodája munkát kapott Erzsébetvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]