[{"available":true,"c_guid":"6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér keverékére hasonlító állatot a Föld legkisebb patásaként tartják számon.","shortLead":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér...","id":"20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd404c-a444-4335-839d-fd2b85fcf340","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","timestamp":"2019. november. 11. 18:15","title":"30 év után ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas meg egy egér keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető a szuperállampapírénál magasabb hozam. De csak elvileg, a kiadás sok kockázattal jár.","shortLead":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető...","id":"20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c9951-7c45-4a17-b362-672e7548475c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","timestamp":"2019. november. 11. 16:10","title":"A lakáskiadás még veri a szuperállampapírt, de sok a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","shortLead":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","id":"20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b67e3eb-e820-4a6e-89b4-0b013ac65eec","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","timestamp":"2019. november. 11. 08:25","title":"Feltrancsírozta a vonat a taxit Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876c38f8-7eea-4108-bd80-3985f99cd68e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel élt tovább a vártnál Tyimur, a távol-keleti kecske: az eredetileg tigris-tápláléknak szánt kérődző a napokban egy távol-keleti vadasparkban múlt ki. ","shortLead":"Négy évvel élt tovább a vártnál Tyimur, a távol-keleti kecske: az eredetileg tigris-tápláléknak szánt kérődző...","id":"20191110_Elpusztult_Tyimur_a_tigrisek_kecske_baratja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876c38f8-7eea-4108-bd80-3985f99cd68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a605125-d6a0-4b68-bd06-7d701441949c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Elpusztult_Tyimur_a_tigrisek_kecske_baratja","timestamp":"2019. november. 10. 15:47","title":"Elpusztult Tyimur, a tigrisek kecske barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk elpusztult.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk...","id":"20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc282e-4609-4a3a-8e47-4e8ab15002a1","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","timestamp":"2019. november. 11. 13:28","title":"Übercukiság: Állatkerti mentett vadmacskákat engednek vissza a szabadba Balatonfenyvesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]