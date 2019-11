Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk fejlődése a bizalom vagy a bizalmatlanság irányába fog megindulni?","shortLead":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk...","id":"20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07458be-2cf5-4c0a-8614-1d78287277c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","timestamp":"2019. november. 12. 08:15","title":"Ilyenek vagyunk, ha babakorunkban kialakult bennünk az ősbizalom. És ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","shortLead":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","id":"20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71814e8d-18fa-4562-a462-e5872af58ac2","keywords":null,"link":"/sport/20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 11. 14:20","title":"Dzsudzsákot lenyűgözte a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás a színházakban. Legújabb filmje szórakoztató rendszerkritika, október 23-án viszont Karácsony Gergellyel állt egy színpadon. Portréinterjú Nagy Zsolttal.","shortLead":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás...","id":"201945_nagy_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7c837-6106-4de9-a13e-05a527bd4da2","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_zsolt","timestamp":"2019. november. 13. 11:00","title":"Nagy Zsolt: \"Taccsra tesznek, ha ellenvéleményed van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot arra, hogy megpróbálják összekötni az életüket.","shortLead":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot...","id":"201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41042-a6ce-4ad4-ab26-18213661d0a5","keywords":null,"link":"/360/201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 13:00","title":"Óriás születik: házasodik a Fiat és a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7829222e-7f1e-4027-b89f-8aec83f57407","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kampányidőszakban a politikusok igyekeznek minél több utat, iskolát, játszóteret vagy adott esetben kórtermet átadni. Ilyenkor nem számít, hogy a félig elkészült játszótér esetleg életveszélyes, a döntéshozók nem riadnak vissza a legkínosabb helyzetektől sem. A Duma Aktuál összegyűjtötte a legröhejesebb átadásokat.","shortLead":"Kampányidőszakban a politikusok igyekeznek minél több utat, iskolát, játszóteret vagy adott esetben kórtermet átadni...","id":"20191111_A_legbizarrabb_atadok_Lajos_bacsi_meglepodott_amikor_kamerak_jelentek_meg_az_agyanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7829222e-7f1e-4027-b89f-8aec83f57407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b0898-6bc9-4b72-bbee-1586f7f5005a","keywords":null,"link":"/360/20191111_A_legbizarrabb_atadok_Lajos_bacsi_meglepodott_amikor_kamerak_jelentek_meg_az_agyanal","timestamp":"2019. november. 11. 19:00","title":"Duma Aktuál: Új ollógyár is kelleni fog, annyi szalagátvágás volt a kampányban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","shortLead":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","id":"20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7ba72-4785-4e04-9c81-e884cef7cf2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. november. 11. 15:42","title":"A német autóipar gyengélkedése a magyar gazdaságot is magával ránthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]