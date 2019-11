Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","shortLead":"Uruguay hamar vezetést szerzett, a magyar csapat csak futott az eredmény után.","id":"20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9fedde-db5c-463a-a576-565d15483e4a","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Vereseggel_debutalt_a_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 15. 21:47","title":"Vereséggel debütált a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","shortLead":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","id":"20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05237402-32a5-4eab-aa96-a7ac6a9ff2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","timestamp":"2019. november. 15. 06:41","title":"Kívánja a havat ez az éppen eladó hernyótalpas Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109cb90-d879-4049-a924-b3f33acce65e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az írásbeli pótkérdésekben kivétel nélkül elkötelezettségéről és függetlenségéről faggatják a magyar jelöltet az Európai Parlament képviselői. ","shortLead":"Az írásbeli pótkérdésekben kivétel nélkül elkötelezettségéről és függetlenségéről faggatják a magyar jelöltet...","id":"20191116_Varhelyi_Orban_bovitesi_biztos_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e109cb90-d879-4049-a924-b3f33acce65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298c7b47-e487-4352-a7ab-b2e6bbf32af3","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Varhelyi_Orban_bovitesi_biztos_kerdesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:16","title":"Várhelyi kénytelen lesz megtagadni Orbánt, ha bővítési biztos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd emlékezetes.","shortLead":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd...","id":"20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6db4-566d-430b-a7e9-35c13dfe0085","keywords":null,"link":"/elet/20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","timestamp":"2019. november. 15. 11:45","title":"Döbbenetes szabálytalanság: saját sisakjával taglózta le ellenfelét az amerikaifocista – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez az álom végre megvalósult.”","shortLead":"„Ez az álom végre megvalósult.”","id":"20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a828c0f1-bccc-44c7-b369-c730412f5183","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","timestamp":"2019. november. 15. 08:54","title":"Orbán az új Puskás Arénáról: Jó, ha százévente egyszer nyílik lehetőség ilyen beruházásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér gyakorlatilag elesett.","shortLead":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér...","id":"20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fce5-01db-496d-b91e-55caf0be45d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 15. 08:33","title":"Velence víz alatt, a polgármester szerint a klímaváltozás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen vizsgálódik.","shortLead":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen...","id":"20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfbb0a-9d92-46ef-a117-29e1e85c8dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","timestamp":"2019. november. 15. 20:37","title":"Többen rosszul lettek Mészáros erőművénél, a katasztrófavédelem két laborral van a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És persze imádja Magyarországot.","shortLead":"És persze imádja Magyarországot.","id":"20191116_Timothee_Chalamet_tokeletes_kiejtessel_mondja_azt_hogy_Szilvasvarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd73d8e3-54d3-461d-83d0-a91387742d8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Timothee_Chalamet_tokeletes_kiejtessel_mondja_azt_hogy_Szilvasvarad","timestamp":"2019. november. 16. 11:29","title":"Timothée Chalamet tökéletes kiejtéssel mondja azt, hogy Szilvásvárad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]