[{"available":true,"c_guid":"19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint a kampány miatt történhetett a mulasztás.","shortLead":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint...","id":"20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc653e8-455d-4c59-8990-4b87c9d34074","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","timestamp":"2019. november. 23. 11:59","title":"800 milliós útfelújítást bukhat Újpest az előző vezetés hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai döntésének hatása.","shortLead":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai...","id":"20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347be45-ea7a-4994-af32-e62ba0d6078f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. november. 23. 21:25","title":"Újabb könnyítést kapott a Huawei Trumpéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical, az Egy szerelem három éjszakája egyik slágere, hogy a Grünbergerék csillárboltja fogalom. A lassan 120 éves cégben már a negyedik generáció dolgozik, és nemcsak az akár másfél tonnás csillárok készítését fejlesztették művészi szintre, hanem a túlélést is.","shortLead":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical...","id":"20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c44e3ca-421a-42bf-9896-c3d5e9b55039","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","timestamp":"2019. november. 22. 16:30","title":"Nélkülük nem volt fény az éjszakában: tonnányi csillárokkal élnek túl Grünbergerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna megtenni.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna...","id":"20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433ab6d-0869-409b-afcb-b16feca5f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","timestamp":"2019. november. 22. 18:50","title":"Orbán Viktor megszegett egy törvényt, most átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben. Budapest 2015-ben kitüntette őt a Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával - tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben...","id":"20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7fb93d-dfb0-4f17-ac2e-f89c9a3fa386","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","timestamp":"2019. november. 22. 19:11","title":"Karácsony megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tehet egy modell, ha elvállal egy munkát, de elő sem kerül a fényképezőgép? ","shortLead":"Mit tehet egy modell, ha elvállal egy munkát, de elő sem kerül a fényképezőgép? ","id":"20191122_Zaklatas_modell_tabukrol_tabuk_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ed163-ac5d-4f73-973e-a02522408e03","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Zaklatas_modell_tabukrol_tabuk_nelkul","timestamp":"2019. november. 22. 14:50","title":"Észnél kell lenni, hogy az ember felismerje a határt a kedves bókolás és a zaklatás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben nemrég marasztalta el a bíróság.\r

\r

","shortLead":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben...","id":"20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c1401-057f-413b-a905-bf708394e437","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","timestamp":"2019. november. 23. 11:18","title":"Gulyás Gergely álhíroldalakat jelentett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt, még ha kis számolásra is szükség van az adatok értelmezéséhez.","shortLead":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt...","id":"20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca7338d-f0ea-4de1-a3f7-a6ed80dcc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","timestamp":"2019. november. 22. 18:03","title":"Az Apple titkolja, de a kínaiak azt mondják, jól mennek az iPhone-ok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]