Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak a pecsét hiányzik a hatalmas luxus-kiskereskedelmi üzletről.\r

","shortLead":"Már csak a pecsét hiányzik a hatalmas luxus-kiskereskedelmi üzletről.\r

","id":"20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c71dd-fc9f-4e9b-8dcf-9db12e6e2924","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","timestamp":"2019. november. 24. 16:40","title":"A Louis Vuitton 5 ezer milliárd forintért viheti a legendás amerikai ékszerkereskedőt, a Tiffany’st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az árazási politika és a termékportfólió bővítése alakíthatja a mobilpiacot a következő időszakban. A folyamat egyik érdekes szereplője lehet a Huawei helyére benyomulni próbáló Xiaomi. És egyre égetőbb kérdés, hogy mi lesz a Huawei sorsa.","shortLead":"Az árazási politika és a termékportfólió bővítése alakíthatja a mobilpiacot a következő időszakban. A folyamat egyik...","id":"201947__valtozo_mobilpiaci_eselyek__telefontol_ateveig__uj_helyuket_keresik__mobil_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022be8ae-44e5-4c6a-b9fd-f464c049e759","keywords":null,"link":"/360/201947__valtozo_mobilpiaci_eselyek__telefontol_ateveig__uj_helyuket_keresik__mobil_is","timestamp":"2019. november. 24. 08:15","title":"Akár százezerrel is más telefongyártók alá kínál a Xiaomi – mi lesz ebből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","shortLead":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","id":"20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeadaa1-08b8-4c8d-bbf0-5500b23743dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordult a Mátrai Erőműben történt baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a288c958-7e74-4e59-890d-4e8f3c5c3f61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kincstárból antik ékszereket és drágaköveket vittek el, nagyjából 335 milliárd forint értékben. ","shortLead":"A kincstárból antik ékszereket és drágaköveket vittek el, nagyjából 335 milliárd forint értékben. ","id":"20191125_Ez_lehet_a_nemet_tortenelem_egyik_legnagyobb_mukincsrablasa_kiraboltak_a_drezdai_palotat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a288c958-7e74-4e59-890d-4e8f3c5c3f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb1cacc-1873-4526-97c4-36b1b8615be2","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Ez_lehet_a_nemet_tortenelem_egyik_legnagyobb_mukincsrablasa_kiraboltak_a_drezdai_palotat","timestamp":"2019. november. 25. 13:42","title":"Ez lehet a német történelem egyik legnagyobb műkincsrablása: kirabolták a drezdai palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","shortLead":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","id":"20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef77dd-823d-4c17-8756-eea085ca3fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, mert nem engedett a kínai miniszterelnök ellen demonstrálni két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]