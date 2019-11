Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook lehetővé teszi, hogy másolatot készítsünk a legnagyobb közösségi oldallal összefüggő dolgainkról, például megkaphatjuk ismerőseink teljes listáját, üzeneteinket satöbbi. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehet ezt elérni.","shortLead":"A Facebook lehetővé teszi, hogy másolatot készítsünk a legnagyobb közösségi oldallal összefüggő dolgainkról, például...","id":"20191124_facebook_aktivitasok_sajat_adatok_egyszeru_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3f144d-82d6-45b8-80d3-c4c730b6bbe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_facebook_aktivitasok_sajat_adatok_egyszeru_letoltese","timestamp":"2019. november. 24. 19:43","title":"Ezt próbálja ki: így tölthet le mindent, amit a Facebookon művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","shortLead":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","id":"20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967754c0-8b80-4f26-b25d-df4c01bcfe29","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Több mint 20 ezer pedagógus tüntetett Zágrábban a rossz fizetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","shortLead":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","id":"20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eb1dd8-2a41-4c9d-aa7a-5e473493abb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","timestamp":"2019. november. 24. 14:59","title":"Lakóházakba csapódott egy utasszállító gép Kongóban, legalább 24-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","shortLead":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","id":"20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af662b3-3d99-400f-a4b0-ddd45e895840","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","timestamp":"2019. november. 25. 18:10","title":"Robbanótestet találhattak az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","shortLead":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","id":"20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe663bf-4681-46b6-918f-5c1030c4ac19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","timestamp":"2019. november. 25. 11:59","title":"Egymilliárd forint TAO-pénzt már jóvá is hagyott az MLSZ a Felcsútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","shortLead":"Egy 30 méteres szakaszon szakadt le a híd. ","id":"20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c8013-b186-4a19-9c97-7a633cfddbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cf83cf-2618-4314-98ca-3c68cc728d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Foto_Leszakadt_az_autopalya_egy_viaduktja_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2019. november. 24. 15:08","title":"Leszakadt egy autópálya viaduktja Észak-Olaszországban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","shortLead":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","id":"20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01e127b-484c-47c2-bd08-5c6e6cecb660","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","timestamp":"2019. november. 25. 04:31","title":"Így jár Ken Block lelki rokona a boltba? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]