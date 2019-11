Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Ma tárgyal a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb-ről. Minden esély megvan, hogy rossz döntést fog hozni. ","shortLead":"Ma tárgyal a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb-ről. Minden esély megvan, hogy rossz döntést fog hozni. ","id":"20191127_Hadhazy_Stop_stadion_stop_korrupcio_stop_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e744db94-018d-43f2-81c4-c0ee38535b52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Hadhazy_Stop_stadion_stop_korrupcio_stop_propaganda","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Hadházy: Stop stadion, stop korrupció, stop propaganda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.","id":"20191126_gazpisztoly_lovoldozes_rakosmente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542e2878-fe6b-44e3-bf44-ebcab71e59b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_gazpisztoly_lovoldozes_rakosmente","timestamp":"2019. november. 26. 21:48","title":"Gázpisztollyal lövöldözött egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr következtében több száz beteg érintkezhetett különféle vírusokkal.","shortLead":"Nagyot hibázott egy amerikai kórház technikusa, ugyanis nem sterilizálta megfelelően a sebészeti eszközöket. A malőr...","id":"20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b055a16-e180-45ff-b6a9-d8133fee3442","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_sterilizalas_orvosi_eszkoz_sebeseszkoz_hiv_hepatitis_virus","timestamp":"2019. november. 27. 17:35","title":"Rosszul sterilizált eszközök miatt 1000 ember fertőződhetett meg HIV-vel az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jogosítványszerzést is megkönnyítené egy új törvényjavaslat.","shortLead":"A jogosítványszerzést is megkönnyítené egy új törvényjavaslat.","id":"20191127_gyerekszuletes_hazassagi_nevvaltozas_ugyintezes_okmanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49851612-aa68-4c4f-bd21-2587888ec89e","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gyerekszuletes_hazassagi_nevvaltozas_ugyintezes_okmanyok","timestamp":"2019. november. 27. 11:32","title":"Egyszerűsödik a gyerekszületéssel kapcsolatos ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról. A kiállítás ötlete egy sebésztől jött, akit 26 éves praxisa alatt sokkolt, hogy mennyi nő válik a párja áldozatává. ","shortLead":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról...","id":"20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748c7f1-3364-4cd0-8d69-b4e5cb2cc9a5","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 26. 13:55","title":"Mellkasba szúrt konyhakés, kettéhasított sípcsont – bántalmazott nők röntgenképeit állították ki egy olasz kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","shortLead":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","id":"20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccce8333-e15b-4484-bae2-a0bec54a8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 27. 19:13","title":"Visszavonul a go egyik legjobb játékosa, mert legyőzte a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új formáit keresi. Interjú Nemes Z. Márióval. ","shortLead":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új...","id":"201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662656-707d-426a-9867-f3724f93f724","keywords":null,"link":"/360/201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","timestamp":"2019. november. 26. 15:00","title":"\"Ha mások nem fojtanak bele a lápba, akkor mi fojtjuk meg egymást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]