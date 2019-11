Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","shortLead":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","id":"20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66340bbb-4cf3-43d2-9e1c-34525d4e6d1f","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","timestamp":"2019. november. 29. 15:26","title":"Több ezer munkahelyet szüntet meg a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","shortLead":"A Zente és Levente esetében alkalmazott Zolgensma nevű génterápia európai engedélyezésére azonban még várni kell. ","id":"20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8316f369-6dab-47cf-af8e-27dc0b75cc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Dontott_a_kormany_minden_18_ev_alatti_SMAbeteg_megkaphatja_a_Spinraza_kezelest","timestamp":"2019. november. 29. 13:42","title":"Döntött a kormány: minden 18 év alatti SMA-beteg megkaphatja a Spinraza-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","shortLead":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","id":"20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533d300-a17d-4c56-bc48-270e026b8b20","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","timestamp":"2019. november. 28. 14:37","title":"Jeremy Clarkson: „Greta Thunberg egy idióta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig kevesebbet játszottak, ennek ellenére csapata, az Espanyol győzni szeretne a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában.","shortLead":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig...","id":"20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c2aca-0df4-48f2-995a-206672817d99","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","timestamp":"2019. november. 27. 20:43","title":"Több fiatalt is bevet az Espanyol edzője a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","shortLead":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","id":"20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6040fcf5-e698-4872-8c79-6dc1d7dcd16e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","timestamp":"2019. november. 29. 07:18","title":"A Lego is kiadta a Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","id":"20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db02691-71e7-4e07-b75b-5650e3968fa9","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","timestamp":"2019. november. 28. 10:20","title":"Megszólalt a Gáspár Győzőékkel karambolozó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izrael után a kínai és az indiai tulajdonosoknak is megmutatta a Samsung, mikor kerül a készülékekre az Android 10.","shortLead":"Izrael után a kínai és az indiai tulajdonosoknak is megmutatta a Samsung, mikor kerül a készülékekre az Android 10.","id":"20191128_samsung_galaxy_s10_note10_android_10_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1e567-a4d1-4918-b31f-240f9df9e849","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_samsung_galaxy_s10_note10_android_10_okostelefon","timestamp":"2019. november. 28. 16:03","title":"Kiadta a Samsung, mikorra várható az Android 10 érkezése Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]