A Pearl Jam a Facebookon jelentette be európai turnéjának állomásait, a listában pedig

Budapest is szerepel.

A koncert július 15-én lesz a Papp László Sportarénában.

A Pearl Jam 2020-as turnéja olyan városokba is eljut, ahol hosszú évek óta nem léptek fel: mint például Frankfurtban 1992 óta, Budapesten 1996 óta, Zürichben 2000 óta nem volt koncertjük.

A jegyértékesítés december 7-én 11 órától indul.

2015. október 22-én volt a Pearl Jam első koncertjének 25 éves évfordulója. Azóta tíz stúdióalbum, több száz fantasztikus élő koncert - és az azt követő bootleg kiadások -, továbbá világszerte több mint 85 millió eladott album köthető a nevükhöz - és a zenekar továbbra is sikeres mind a rajongók, mind a kritikusok körében. 2017-ben beiktatták őket a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is.