[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","shortLead":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","id":"20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8267d64-764c-4745-814f-70f4850391ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 08:25","title":"MÁV: van, ahol 60-80 perces késésre kell számítani a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint Magyarországra. A megbízójukat Erzsébetvárosban fogták el.","shortLead":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint...","id":"20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e090-a295-43db-8aa1-bf1611ef0217","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","timestamp":"2019. december. 02. 10:47","title":"Több mint egy kiló kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze az is lehet, hogy a beharangozó „csak” egy 5G-s Lenovo-okostelefonra utal.","shortLead":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze...","id":"20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2df1d90-1209-4085-a258-d94cf606cd05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","timestamp":"2019. november. 30. 14:03","title":"Már úton van \"egy igazi ütőkártya\": 5G-s meglepetéssel készül a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286d5e7-45f1-4aa4-8847-0a8e9bab8540","keywords":null,"link":"/360/20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén, de máris kiírták a pályázatot a jövő évire. Egy ország várja az eredményt.","shortLead":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén...","id":"20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0eedc-c4e4-4516-9e62-7b746bc981fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","timestamp":"2019. december. 01. 08:37","title":"Újra indul nagy betlehem-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]