[{"available":true,"c_guid":"320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","id":"20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de1bd0-f345-4608-a97f-088c2c60679b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","timestamp":"2019. december. 03. 11:07","title":"Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus egy Greta Thunbergről szóló cikket is beemelt mondandójához.","shortLead":"A politikus egy Greta Thunbergről szóló cikket is beemelt mondandójához.","id":"20191202_klimavaltozas_hoppal_peter_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e50e476-5863-426f-a570-f9d3ca46eaa8","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_klimavaltozas_hoppal_peter_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 14:01","title":"A fideszes „klímaszakértő”, Hoppál Péter szerint a felmelegedés jegyében szakad a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too a legjobb kezekben lehetne egy stand-uposnál – különösen akkor, ha neki magának van elszámolnivalója. De Louis C. K. úgy döntött, hogy inkább megússza.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a humor az élet legtöbb problémájára képes valamilyen megoldást adni, akkor a Me Too...","id":"20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c433c96-332d-4967-8880-0f6f125868f6","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Louis_CK_budapest_eloadas_standup","timestamp":"2019. december. 04. 11:00","title":"Louis C. K. nem szabadul a maszturbálástól, de már inkább Auschwitzon poénkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da14993c-ccb6-49ee-bde1-f44a007b3fac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gelencsér Máté edzői akkreditációval kíséri el az úszót Glasgow-ba.","shortLead":"Gelencsér Máté edzői akkreditációval kíséri el az úszót Glasgow-ba.","id":"20191202_hosszu_katinka_petrov_arpad_uszo_eb_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da14993c-ccb6-49ee-bde1-f44a007b3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63126e5d-4980-4996-9516-0fcaf48fcf51","keywords":null,"link":"/sport/20191202_hosszu_katinka_petrov_arpad_uszo_eb_edzo","timestamp":"2019. december. 02. 15:41","title":"Párja lesz Hosszú Katinka edzője az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","shortLead":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","id":"20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654000d-744b-450c-96a7-f06d28d7f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","timestamp":"2019. december. 03. 11:43","title":"Van még régi tízezrese? Gyorsan költse el, januártól nem fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni Oroszországban, amelyen ott vannak a kormány által előírt alkalmazások.","shortLead":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni...","id":"20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cc6c-3f9a-499c-860c-965c35e9d684","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 03. 14:03","title":"Aláírta a törvényt Putyin, más világ köszönt az orosz mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","shortLead":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","id":"20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48988537-2d02-4514-bc41-ced5f1ffe894","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","timestamp":"2019. december. 03. 18:58","title":"Kim Dzsong Un megdöntötte saját rekordját, átadott egy várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]