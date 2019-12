Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány ponttal jobb teljesítményt értek el a magyar 15 éves tanulók a 2018-as PISA-mérésben, mint a korábbiban, ez a kormány szerint hatalmas teljesítmény. A tény az, hogy ez nem szignifkáns növekedés, és igen távol áll az átlag a 2009-es és az előtti eredményekhez képest. Az iskola esélykiegyenlítő szerepe pedig továbbra is nálunk az egyik legrosszabb.","shortLead":"Néhány ponttal jobb teljesítményt értek el a magyar 15 éves tanulók a 2018-as PISA-mérésben, mint a korábbiban...","id":"20191203_Tenyleg_akkora_sikere_a_magyar_oktatasnak_a_PISA_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68992ea2-ca39-4bcb-99ad-2921400c0fc0","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Tenyleg_akkora_sikere_a_magyar_oktatasnak_a_PISA_2018","timestamp":"2019. december. 03. 20:05","title":"Tényleg akkora sikert ért el a magyar oktatás a PISA-teszten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","shortLead":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","id":"20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f914-2186-4a36-9e90-df11000ec5d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","timestamp":"2019. december. 05. 10:14","title":"Batman-fegyvert kapnak a rendőrök Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","shortLead":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","id":"20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d9f57-495d-4c81-bd3e-1f3d5f83cc97","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","timestamp":"2019. december. 04. 21:16","title":"Akkor robbant fel egy gázpalack, amikor kiértek a tűzoltók a lángoló parasztházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha vannak magyarok.","shortLead":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha...","id":"20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75221b87-0d0f-4e91-aab5-c57320b31a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","timestamp":"2019. december. 05. 13:25","title":"Orbán Japánban: Magyarország furcsa ország, furcsa emberek vannak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]