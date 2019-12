Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó kiegészítője lehet az Apple okosórájának.","shortLead":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó...","id":"20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37939d1f-5277-4681-8f77-d7d1d9c702a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","timestamp":"2019. december. 11. 10:03","title":"80 éves bőr: csak néhány darab készült ebből a különleges Apple Watch-szíjból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik az ausztrál bozóttűz nyoma.","shortLead":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik...","id":"20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562d50e5-7c43-4d9a-80aa-d35e63859057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 12. 12:03","title":"1800+ km-re is látni az ausztrál bozóttűz nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet is mentett. A legutóbbi eset is hasonló, az okosóra figyelmeztette a tulajdonosát az egyébként nehezen diagnosztizálható bajra.","shortLead":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet...","id":"20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b3e33c-d29c-49bd-830f-7e5f8fb28070","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 11. 12:03","title":"Már hatodjára csipogott be az órája a vacsora közben – ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is közreműködött.","shortLead":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is...","id":"20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213e0d4-b70d-490a-b9c5-18670e258e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","timestamp":"2019. december. 10. 17:03","title":"Meghalt az ember, aki segített kitalálni a vonalkódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d477ac-b82f-4d56-ab4b-c19aee7108b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okat luxustelefonná változtató orosz Caviar nevű cég idén karácsonyra összehozta minden eddiginél drágább telefonját.","shortLead":"Az iPhone-okat luxustelefonná változtató orosz Caviar nevű cég idén karácsonyra összehozta minden eddiginél drágább...","id":"20191212_apple_iphone_okostelefon_caviar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d477ac-b82f-4d56-ab4b-c19aee7108b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7bed2c-b668-4418-bb42-a2b31ef2af00","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_apple_iphone_okostelefon_caviar","timestamp":"2019. december. 12. 13:03","title":"iPhone-t venne karácsonyra? Itt egy 41 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","shortLead":"A Terra Sancta múzeumot segítjük meg egy kevéssel. A bővítés a Hungary Helps Program keretében zajlik.","id":"20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9df78b-d8a6-407a-a011-39d9b4559dfe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_magyar_kormany_66_millio_jeruzsalem_muzeum_keresztenyek_terra_sancta","timestamp":"2019. december. 11. 09:18","title":"A kormány 66 millió forintot küld egy jeruzsálemi múzeum bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","shortLead":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","id":"20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb364d-1e4f-44ed-885c-e83019a5a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","timestamp":"2019. december. 12. 11:40","title":"Újra az utakon egy zöld-sárga Volvo Hungarocamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]