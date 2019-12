Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez. Nagy-Britanniában ez sikerült Boris Johnsonnak a múlt héten.","shortLead":"Donald Trump volt tanácsadója szerint a munkásosztály megnyerése kulcsfontosságú a konzervatív pártok sikeréhez...","id":"20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37e4c85-1e8e-4a27-b158-89a546dc7cea","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Steve_Bannon_Munkaspartot_csinaltuk_a_Republikanusokbol","timestamp":"2019. december. 17. 11:43","title":"Steve Bannon: Munkáspártot csináltunk a Republikánusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban - közölte a kairói régészeti minisztérium, amely szerint szokatlan hely ez egy szfinxnek.","shortLead":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban...","id":"20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576276c-3b81-46f0-a8e2-c16529e4052f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","timestamp":"2019. december. 15. 16:35","title":"Találtak egy mini szfinxet, de volt valami furcsa vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szép, minden jó.","shortLead":"Minden szép, minden jó.","id":"20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988ec641-6d39-42a5-947a-003475a25c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","timestamp":"2019. december. 17. 12:26","title":"Kiszámolta a Nézőpont: az utasok elégedettek a MÁV-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután az érintett ingatlanok elöregedtek és fennáll a kockázata, hogy összeomlanak egy nagy erejű földrengés esetén.","shortLead":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután...","id":"20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c756702-aa9e-4088-a8af-44418cdf64f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Hirosimában lebontanak több épületet, amelyek túlélték az atomtámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt ingyen viszik ki, még a nyomtatást is a cég állja.","shortLead":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt...","id":"20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9eb4-928e-408e-adbc-788f5863f383","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:03","title":"Töltse le a Magyar Posta appját: ingyen küldhet saját fotójából egy igazi képeslapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","shortLead":"A pszichiáter szerint a gyerek nem fogta fel, mi történt nővérével és a bátyjával.","id":"20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0f259f-850b-4c0a-9d1e-fcf72680ed5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf6807-1191-491a-a0ee-7308b35c91b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyor_csaladi_tragedia_testverek_kislany","timestamp":"2019. december. 16. 21:43","title":"Győri családi tragédia: órákig halott testvérei mellett lehetett a hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő év elejétől a 95-ös benzinben megduplázzák a biokomponens arányát. Mivel nem minden autó alkalmas ennek az üzemanyag fajtának a használatára, érdemes ellenőrizni, hogy a járművünk üzemanyagrendszerét nem károsítja-e az újfajta benzin. ","shortLead":"Jövő év elejétől a 95-ös benzinben megduplázzák a biokomponens arányát. Mivel nem minden autó alkalmas ennek...","id":"20191216_Itt_egy_online_kereso_amin_ellenorizheto_birjae_az_autoja_az_uj_95os_benzint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2bc8a7-0f00-421b-8a4c-221476b472af","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Itt_egy_online_kereso_amin_ellenorizheto_birjae_az_autoja_az_uj_95os_benzint","timestamp":"2019. december. 16. 10:08","title":"Itt egy online kereső, amin ellenőrizhető, bírja-e az autója az új 95-ös benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]