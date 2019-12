Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki...","id":"20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7cad07-a00d-4015-ad6e-8034824a92bb","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 02. 05:39","title":"Estig akár 10 centi hó is eshet, de ónos esőre is kiadtak figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem rendelkezők pedig három nap díjmentes hanghívást. Idén a UPC-előfizetőknek is ad valamit a vállalatot nemrég felvásárolt Vodafone.","shortLead":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem...","id":"20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2602dba7-bd84-435b-9820-87913b5ae2f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","timestamp":"2019. december. 02. 14:33","title":"Ha a Vodafone ügyfele, 3 napon át korlátlanul netezhet vagy ingyen telefonálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja pellengérre a Duma Aktuál, Kovács András Péter és Ceglédi Zoltán tolmácsolásában. ","shortLead":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja...","id":"20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b0d2-8157-4fa8-b607-d409e85efb6b","keywords":null,"link":"/360/20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","timestamp":"2019. december. 02. 19:00","title":"Karácsony Gergely körmondatait nehéz lenne verbális agressziónak venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a mostani Xbox-generáció sem jeleskedett VR-játékokban, és úgy tűnik, ezen a következő masina miatt sem változtatnak. “A felhasználók nem erre vágynak” – hangzott el a gyártó részéről.","shortLead":"Már a mostani Xbox-generáció sem jeleskedett VR-játékokban, és úgy tűnik, ezen a következő masina miatt sem...","id":"20191203_xbox_project_scarlett_phil_spencer_virtualis_valosag_vr_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525f422b-e743-413f-a873-8dd9f658fe63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_xbox_project_scarlett_phil_spencer_virtualis_valosag_vr_jatek","timestamp":"2019. december. 03. 09:33","title":"A felhasználók nem erre vágynak – mondja a Microsoft, és kihagyja az új Xbox-ból a VR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2513c3c7-3f4a-4f42-be2f-aab7ca5e6610","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hivatalosan hétfőn állt először a bíróság előtt Czeglédy Csaba, holott az ügyében már júniusban elindult az eljárás. Most bocsánatot kért a kollégáitól, akik miatta lettek vádlottak, de nem azért, mert bűnös. Úgy tűnt, hogy továbbra sem megy simán a per.","shortLead":"Hivatalosan hétfőn állt először a bíróság előtt Czeglédy Csaba, holott az ügyében már júniusban elindult az eljárás...","id":"20191202_Czegledy_Csaba_bocsanatot_kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2513c3c7-3f4a-4f42-be2f-aab7ca5e6610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013c8ade-3196-405e-b03b-7070944a8df6","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Czegledy_Csaba_bocsanatot_kert","timestamp":"2019. december. 02. 16:46","title":"Czeglédy Csaba bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3301ed6e-0ff5-49e6-ac2d-320b35784c57","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","timestamp":"2019. december. 03. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]