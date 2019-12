Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","shortLead":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","id":"20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81322f3e-3571-444b-8f37-5b4f6ad549cf","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","timestamp":"2019. december. 16. 09:15","title":"Rekordáron kelt el egy Rippl-Rónai-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","shortLead":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","id":"20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b954c-8de8-4f17-a844-f9a4419bd879","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","timestamp":"2019. december. 15. 18:58","title":"Nem elég, hogy szabálytalanul vontatott, még körözték is az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő évi, Glasgowban rendezendő csúcs előtt bejelentik, országaik milyen további kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget.","shortLead":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő...","id":"20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f0c03-7a32-442c-95bd-5d57d9eae981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","timestamp":"2019. december. 15. 13:47","title":"Kompromisszummal ért véget a madridi klímacsúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól, ezért jelennek meg éppen most ezek a cikkek róla.","shortLead":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól...","id":"20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0407ef47-297a-4496-95e9-4832ad77bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","timestamp":"2019. december. 15. 18:35","title":"Wintermantel büszke az újpesti nyugdíjasoknak adott százmilliós ajándékcsomagokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése a Putyin-érában teljesen visszájára fordult. Az orosz hatalomnak pedig jól jön, hogy a paktum külföldi és hazai bírálóit történelemhamisítóknak, illetve hazaárulóknak titulálhatja.","shortLead":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése...","id":"201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe2f7b-bee3-41ca-ac3b-7bc75c344941","keywords":null,"link":"/360/201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"Titkolták, majd bocsánatot kértek miatta, ma már dicsőítik Moszkvában a nácikkal kötött paktumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év börtönre ítélte.","shortLead":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év...","id":"20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4682-0e3b-4798-9360-3233db79b670","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Üveggel verte, majd leszúrta az ágyban fekvő élettársát egy férfi, most elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]