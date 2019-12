Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is látszik rajta néhány érdekesség.","shortLead":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is...","id":"20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17588139-e879-4a6f-8c85-9208f5a1db9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","timestamp":"2019. december. 17. 11:03","title":"Jött egy kép a Huawei P40-ről, de továbbra is az a legnagyobb kérdés, piacra dobják-e nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon videótékásai olyan profin válogattak, hogy Pálfi György szerint társszerzővé váltak egyik filmjében. Volt egyszer egy téka, második rész. ","shortLead":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon...","id":"20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2783ed-0252-4535-abc3-298ee001852c","keywords":null,"link":"/360/20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","timestamp":"2019. december. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Akkoriban nem tudtál utánanézni a filmeknek a neten, mi voltunk az IMDb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt holding. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálják összevonni a két állami tulajdonú közlekedési céget.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt...","id":"20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb983f28-57a3-4cd8-a5c8-e95bc3100337","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","timestamp":"2019. december. 18. 16:59","title":"Ismét nekieshetnek a MÁV és a Volán egyesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. ","shortLead":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és...","id":"20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbdf87a-5bf5-407a-a67e-290cf74e379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","timestamp":"2019. december. 18. 06:30","title":"Donáth Anna: A Fidesz sem számított rá, hogy Kováccsal ennyire kihúzzák a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják őket is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják...","id":"20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a977f1af-3b3d-414a-9bbb-ea181ee48666","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","timestamp":"2019. december. 18. 12:16","title":"Kincses a tb-törvényről: a végrehajtási rendelettel próbálnak majd korrigálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig felismerték az ebben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A szervezők elismerték, hogy ciki a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság kabalája – az internet népművészei pedig...","id":"20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46975bda-f47f-4372-a300-11ce92a4ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381fc02a-2702-434d-b362-478ff9de010f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_vizilabda_europa_bajnoksag_kabalaallata_tangas_vizipok_memek","timestamp":"2019. december. 18. 08:33","title":"Naná, hogy beindult a mémgyár a tangás Vízipók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","shortLead":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","id":"20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac7643-fda3-4da9-9771-cc3239e26de8","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","timestamp":"2019. december. 18. 07:47","title":"Szlovák másodosztályú focicsapat került magyar kézbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]