[{"available":true,"c_guid":"081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","id":"20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183edb-839b-4bc1-aa75-960d84143d40","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","timestamp":"2019. december. 20. 14:44","title":"Nem engedi el a főváros az Újszínházban kipattant zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad elhelyezni azokat. A légi közlekedés veszélyeztetéséért három évet is kaphat valaki.","shortLead":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad...","id":"20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2980d54-7d72-48fb-9f44-e03aae47f7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","timestamp":"2019. december. 20. 16:03","title":"A házát is feldíszíti karácsonykor? Ha nem vigyáz, katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","shortLead":"Háromszor voltak már döntősök a Vörösök, de csak most jött össze a győzelem. ","id":"20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa0b692-b286-47e2-b7b9-674c63116ac1","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Megnyerte_a_Klubvilagbajnoksagot_a_Liverpool","timestamp":"2019. december. 21. 21:29","title":"Megnyerte a Klubvilágbajnokságot a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e231f53-d53e-4b6a-8f82-d16d719e0fb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A prófétát bírálta a vád szerint Dzsunaid Hafíz, akit már hat éve börtönben tartottak. Ráadásul magánzárkában, mert - amint a helyi média magyarázta - rabtársai megölték volna, ha együtt van velük.","shortLead":"A prófétát bírálta a vád szerint Dzsunaid Hafíz, akit már hat éve börtönben tartottak. Ráadásul magánzárkában, mert...","id":"20191221_Istenkaromlas_vadjaval_halalra_iteltek_egy_pakisztani_egyetemi_professzort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e231f53-d53e-4b6a-8f82-d16d719e0fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b9b5-d02e-4136-aad2-15f695b969c6","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Istenkaromlas_vadjaval_halalra_iteltek_egy_pakisztani_egyetemi_professzort","timestamp":"2019. december. 21. 11:41","title":"Istenkáromlás vádjával halálra ítéltek egy pakisztáni egyetemi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da9c1ca-3efc-40c4-a32a-7e0b40c93a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat...","id":"20191221_Adventi_mesenaptar__december_21_Mese_a_Naprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da9c1ca-3efc-40c4-a32a-7e0b40c93a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3bb8a6-0543-44f8-8c3b-58f7875c5a58","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Adventi_mesenaptar__december_21_Mese_a_Naprol","timestamp":"2019. december. 21. 08:06","title":"Adventi mesenaptár – december 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-vezér Tim Cook szereti úgy jellemezni vállalatát, mint a felhasználói adatokat megvédő céget. Egy új felmérés eredménye szerint sok felhasználó egyáltalán nem osztja ezt a gondolatot.","shortLead":"Az Apple-vezér Tim Cook szereti úgy jellemezni vállalatát, mint a felhasználói adatokat megvédő céget. Egy új felmérés...","id":"20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35df7d96-e345-4d0c-8b46-871c2da52a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","timestamp":"2019. december. 20. 19:03","title":"Többen állítják: ha adatokról van szó, a Google megbízhatóbb, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]