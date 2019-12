Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab326e50-8427-4f83-bc4e-6274f4ca03c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán egyedi stílusban szabta át egy bolgár cég a Tesla Model 3-t. ","shortLead":"Igazán egyedi stílusban szabta át egy bolgár cég a Tesla Model 3-t. ","id":"20191212_Van_egyfajta_retrohangulata_egy_ilyen_kockas_szovetuleses_Teslanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab326e50-8427-4f83-bc4e-6274f4ca03c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526876c1-3d24-4de9-aa8f-7462c90e246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Van_egyfajta_retrohangulata_egy_ilyen_kockas_szovetuleses_Teslanak","timestamp":"2019. december. 12. 18:10","title":"Van egyfajta retrohangulata egy ilyen kockás szövetes Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","shortLead":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","id":"20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acb452-b21c-4028-a8a8-903b08c5a49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","timestamp":"2019. december. 11. 09:33","title":"Az egyik legismertebb torrentoldalon is lehet már filmeket nézni, semmit nem kell letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","shortLead":"Dull Szabolcs váltja Tóth-Szenesi Attilát, aki vezető szerkesztőként folytatja a portálnál.","id":"20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcdac57-8d7b-49a2-b404-e9a02065ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Uj_foszerkesztoje_lett_az_Indexnek","timestamp":"2019. december. 11. 11:24","title":"Új főszerkesztője lett az Indexnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","shortLead":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","id":"20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249343c-86ec-4275-b689-ebf00282e790","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","timestamp":"2019. december. 12. 18:28","title":"Elkészült Paul McCartney karácsonyi albuma, de soha nem adja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig úgy volt, hogy már ma bemutatják ezeket a számításokat.","shortLead":"December 20-ra ígérik azokat az előrejelzéseket, amelyek alapján el lehet dönteni, hogyan változzanak a bérek. Eddig...","id":"20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ffca8a-2dd6-4fae-ac2b-7a728438e7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csuszik_a_kormany_a_szamokkal_meg_nem_tudnak_donteni_a_2020as_minimalberrol","timestamp":"2019. december. 11. 18:43","title":"Csúszik a kormány a számokkal, még nem tudnak dönteni a 2020-as minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után Gajda Péter polgármester nem írja alá a szerződést, állásfoglalást kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól és a Fővárosi Kormányhivataltól is. ","shortLead":"A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után...","id":"20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08abb065-c2cd-43e3-a969-c6dd4e3449a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","timestamp":"2019. december. 12. 18:49","title":"Gajdánál \"betelt a pohár\" a támadások miatt, nem írja alá a menzaszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek a Pokémon Go alkotói szerint is komoly jövő előtt állnak.","shortLead":"Az előttünk álló időszak ígéretes eszközei a virtuális és a fizikai valóságot keverő AR-szemüvegek lehetnek, amelyek...","id":"20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f77cdd-92aa-4864-a7b5-400e0c5f0992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b21ef0-9f7e-44e0-8fd2-f190beb7e6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_pokemon_go_niantic_qualcomm_snapdragon_xr2_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_apple","timestamp":"2019. december. 12. 10:03","title":"A Pokémon Go alkotói egy másfajta világra vágynak, csinálnak is egy különleges szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d075c90c-750e-4442-93bb-5ed8d0f86e43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kju-tesztet az óvodaitól az egyetemi szintig lehet teljesíteni. Ando Sogo két éven át készült rá, hogy sikerüljön a csúcsteljesítmény.","shortLead":"A kju-tesztet az óvodaitól az egyetemi szintig lehet teljesíteni. Ando Sogo két éven át készült rá, hogy sikerüljön...","id":"20191211_japan_kisfiu_matematikia_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d075c90c-750e-4442-93bb-5ed8d0f86e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9249e17b-b78a-44fb-8e19-b25aebb9f6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_japan_kisfiu_matematikia_vizsga","timestamp":"2019. december. 11. 17:03","title":"Kilencéves fiú tette le az egyetemi szintű matematikavizsgát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]