[{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadta a bíróság kedden az ügyészség indítványát: bűnügyi felügyelet vár a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetőjére.","shortLead":"Elfogadta a bíróság kedden az ügyészség indítványát: bűnügyi felügyelet vár a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetőjére.","id":"20191210_broker_marcsi_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90cd116-9444-40d9-84b7-8ba9cd064961","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_broker_marcsi_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. december. 10. 14:17","title":"Otthon karácsonyozhat Bróker Marcsi, ám a nyomkövetőhöz hozzá kell szoknia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","shortLead":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","id":"20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810e1892-d4f3-41d4-82de-b04463115945","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 10. 12:58","title":"Autós üldözés volt Zalaegerszegen, nemzetközileg körözött férfit fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét a folyamatnak? ","shortLead":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét...","id":"20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f075b-8e7b-4a6b-9d54-8a06695d8b05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","timestamp":"2019. december. 10. 12:15","title":"Ezt ne tegyük, ha a hozzátartozónk depressziós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre mini-elektromoshálózatokat. A napelemmel tölthető akkumulátoroknak köszönhetően a falvak „új életre” kelnek.","shortLead":"A több szempontból is a „világ végének” számító ázsiai és afrikai falvakban egyre több helyen hoznak létre...","id":"20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3506696e-1fe0-4915-b88b-98ed3fae0b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d599698-ba58-424f-a18f-1e0e68b1221f","keywords":null,"link":"/360/20191211_400_millio_embert_juttathatnak_aramhoz_a_minihalozatok","timestamp":"2019. december. 11. 14:00","title":"Maximális haszon a minihálózatokból – 400 millió ember juthat áramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették – mondta Alföldi Róbert, aki szeretné, ha az esti tüntetésen leállna a Károly körút, mert annyian vennének részt a közeli, Madách téri demonstrációra. A színész-rendező arról is beszélt, hogy eddig a kussolás, a megalkuvás volt jellemző, és azért is „van beszarás”, mert ez változik, ráadásul mutatkozik némi összefogás.","shortLead":"A törvénymódosítás olyanokat is megmozgatott, és most olyan emberek állnak majd ki együtt, akik ezt még soha nem tették...","id":"20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8d9e31-fd17-41a9-b084-64e1ca83331c","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Alfoldi_Robert_Az_lenne_telthaz_ha_leallna_a_koruti_forgalom_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 18:14","title":"Alföldi Róbert szerint kulturális dzsihád zajlott, de \"most beszarás van erősen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","shortLead":"Új szereplővel bővült a streaming szolgáltatók piaca: a The Pirate Bay is lecsapott a lehetőségre.","id":"20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c3708-64f4-45b6-a604-34b51ffce42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acb452-b21c-4028-a8a8-903b08c5a49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_netflix_pirate_bay_torrent_oldal_filmek_streamelese","timestamp":"2019. december. 11. 09:33","title":"Az egyik legismertebb torrentoldalon is lehet már filmeket nézni, semmit nem kell letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9d163-ba08-4a8b-a49e-2ce30600e8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","timestamp":"2019. december. 10. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2","c_author":"","category":"kultura","description":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív (de részben valós karakterekről mintázott) Facebook kommentelők oltják Gretát, és aztán rendszerszintű összefüggésekre is fény derül. Klippremier a hvg.hu-n.","shortLead":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív...","id":"20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3b42-0ef2-46e6-b9b1-e979493f2f74","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","timestamp":"2019. december. 10. 19:08","title":"Greta Thunbergről írt dalt a Bankrupt - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]