Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","shortLead":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","id":"20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260e590-b2b3-443f-9aab-8438ad3d794c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","timestamp":"2019. december. 23. 08:40","title":"Orbán nem hagyja szó nélkül a bukást, több választókerületi elnököt lecserélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ünnepi hétre is jut nyertes közbeszerzés a 4iG-nél.","shortLead":"Az ünnepi hétre is jut nyertes közbeszerzés a 4iG-nél.","id":"20191223_4ig_palyazat_kozbeszerzes_informatika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d1891a-d126-4094-a5cd-e13817a73354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_4ig_palyazat_kozbeszerzes_informatika","timestamp":"2019. december. 23. 10:42","title":"Újabb 2,3 milliárd forint került a 4iG-nél a karácsonyfa alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További három vádlott összesen 24 év börtönt kapott.","shortLead":"További három vádlott összesen 24 év börtönt kapott.","id":"20191223_Halalra_itelt_ot_embert_a_szaudi_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68922fb9-3a69-4f57-8bba-9924f18dd095","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Halalra_itelt_ot_embert_a_szaudi_birosag","timestamp":"2019. december. 23. 13:57","title":"Hasogdzsi-ügy: Halálra ítélt öt embert a szaúdi bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteken belül eldől, hogy a Fidesz marad-e a Néppártban, de Deutsch Tamás szerint pártja és az EPP politikai álláspontja egyre távolabb kerül egymástól.","shortLead":"Heteken belül eldől, hogy a Fidesz marad-e a Néppártban, de Deutsch Tamás szerint pártja és az EPP politikai...","id":"20191223_Heteken_belul_eldol_hogy_a_Fidesz_marade_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a0bfa-aaab-418e-b61b-1fffe5215a7b","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Heteken_belul_eldol_hogy_a_Fidesz_marade_a_Neppartban","timestamp":"2019. december. 23. 10:22","title":"Deutsch: A Néppárt és a Fidesz egyre távolodik egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. A magyar politikusoknak arra ugyan nincs lehetőségük, hogy Kim Dzsong Un nyomába lépjenek, és átadjanak egy teljes várost, de azért így sem kell elbújniuk. Nézzük, melyek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei!","shortLead":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek...","id":"20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2382594-321b-4f0a-8367-07a3cdfca941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","timestamp":"2019. december. 23. 11:00","title":"Szavazzon: melyik volt 2019 legjobb átadóünnepsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli, és a németek kedvelt karácsonyi édessége, a stollen.","shortLead":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli...","id":"20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bff02b-cc28-486c-a726-93d6b94cb31f","keywords":null,"link":"/kkv/20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","timestamp":"2019. december. 23. 11:53","title":"Pékmestertől tanultuk meg, mitől nem reped szét a bejgli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59b75ee-679b-40bd-9add-1b3ebeb82807","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vizsgálat indult az ügyben.","shortLead":"Vizsgálat indult az ügyben.","id":"20191222_Rabmunka_miatt_nem_ker_a_karacsonyi_udvozlolapok_kinai_gyartasabol_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59b75ee-679b-40bd-9add-1b3ebeb82807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526ac7b3-f67e-4294-ab17-2f67bbd6932e","keywords":null,"link":"/kkv/20191222_Rabmunka_miatt_nem_ker_a_karacsonyi_udvozlolapok_kinai_gyartasabol_a_Tesco","timestamp":"2019. december. 22. 14:09","title":"Rabmunka miatt nem kér a karácsonyi üdvözlőlapok kínai gyártásából a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]