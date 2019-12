Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség nem talált bűncselekményre utaló jeleket.","shortLead":"A rendőrség nem talált bűncselekményre utaló jeleket.","id":"20191227_Emberi_csontot_talaltak_egy_zokniban_egy_angliai_aruhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf67e685-7397-4ec8-86f7-6ef7e9ba3e6b","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Emberi_csontot_talaltak_egy_zokniban_egy_angliai_aruhazban","timestamp":"2019. december. 27. 10:37","title":"Emberi csontot találtak egy zokniban egy angliai áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","shortLead":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","id":"20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383625bb-7b9a-42c6-b13f-ba29f5fcd2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","timestamp":"2019. december. 27. 11:02","title":"Elképesztő trükköt tud a Cybertuck riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","shortLead":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","id":"20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c684804-0eac-47e0-b7c1-f1150d5b135b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","timestamp":"2019. december. 26. 16:10","title":"Öngyilkos lett Kevin Spacey egyik megvádolója, Ari Behn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek vették magukhoz a hatalmat. Idén megmutatta, hogy nyolcvan felett is igazán veszélyesek tudnak lenni a nők, és a lázadásnak nincs korhatára. Nekem 2019-ben ő volt az év embere. ","shortLead":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek...","id":"20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefb6d73-a38c-4a78-be95-c51931aef685","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","timestamp":"2019. december. 27. 14:00","title":"Aki 80 felett is a nyelvét nyújtja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste a rendőrségen egy járókelő a németországi Krefeldben.



","shortLead":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste...","id":"20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab069822-aee4-4e3a-a55e-8d4b399e8239","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","timestamp":"2019. december. 26. 14:51","title":"Talált 16 ezer eurót, leadta a rendőrségen és jutalmat sem kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris jön az S-betű az autókra.","shortLead":"Máris jön az S-betű az autókra.","id":"20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c33ef3-1995-4fd7-a898-54bf2cc6267a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","timestamp":"2019. december. 27. 08:50","title":"Alig egy év alatt kifutott az R-rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és vagyoni különbségek miatt tüntetők hulláma. A magukat kisemmizetteknek érzők felháborodását a közgazdászok nem vitatják, azt azonban igen, hogy a kép annyira leegyszerűsített lenne, mint amilyet a baloldali ideológusok festettek.","shortLead":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és...","id":"201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ea2bfc-bc54-4f2e-9362-7b3539060a48","keywords":null,"link":"/360/201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","timestamp":"2019. december. 26. 08:15","title":"Az év, amikor a szegényeknek elegük lett a gazdagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]