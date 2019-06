Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult az új szuperkötvényért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult...","id":"20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da9857-7342-44f5-aa0f-1d4ff5d78bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","timestamp":"2019. június. 09. 07:00","title":"És akkor nyaralhatunk itthon, ha túl drága az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","id":"20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b986bfd-e0fd-419d-bdfe-2f4a5d5f2b58","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","timestamp":"2019. június. 08. 12:33","title":"Leégett egy asztalosüzem Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások megkezdésének támogatásáról, s ezzel több hónapra visszavetette a két balkáni ország integrációját.","shortLead":"A német parlament alsóháza nem döntött az EU és Albánia, valamint Észak-Makedónia közötti csatlakozási tárgyalások...","id":"20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5dce53-96c6-41a3-bf60-5d49583f735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3d1994-f657-417d-96f8-1b3628835ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Nemet_pofon_EszakMakedonianak_es_Albanianak","timestamp":"2019. június. 09. 12:45","title":"Német pofon Észak-Makedóniának és Albániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb5cd5-63c5-4700-878f-cc4184b908e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah biztonsági erők őrizetbe vettek mintegy ötszáz tüntetőt Almatiban és Nur-Szultanban, a hatósági engedéllyel nem rendelkező megmozdulásokon résztvevőit azzal gyanúsítják, hogy destabilizálni próbálták a vasárnapi előrehozott elnökválasztás folyamatát - közölte Marat Kozsajev, a kazah belügyminiszter első helyettese.","shortLead":"A kazah biztonsági erők őrizetbe vettek mintegy ötszáz tüntetőt Almatiban és Nur-Szultanban, a hatósági engedéllyel nem...","id":"20190609_Mar_500_embert_vettek_orizetbe_Kazahsztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb5cd5-63c5-4700-878f-cc4184b908e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698a211c-4ab5-4986-8286-4ecd785e83fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Mar_500_embert_vettek_orizetbe_Kazahsztanban","timestamp":"2019. június. 09. 19:30","title":"Már 500 embert vettek őrizetbe Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul vádaskodtak.","shortLead":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul...","id":"20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a98e9-58c7-4edb-ab6e-ffdaa0ef3dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","timestamp":"2019. június. 08. 16:05","title":"A cseh kormányfő nem akar lemondani a korrupciója miatti tüntetések ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","shortLead":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","id":"20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff1f518-af64-4102-8061-f41c9b13a26e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","timestamp":"2019. június. 08. 19:35","title":"Négy kígyót talált a kocsijában egy budapesti sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74f3b-fbef-4a19-bcf8-da998d7f0c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elektron teszi a dolgát, nem kell hozzá ütni-verni.","shortLead":"Az elektron teszi a dolgát, nem kell hozzá ütni-verni.","id":"20190608_A_hologramcirkuszban_nem_szenved_az_elefant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74f3b-fbef-4a19-bcf8-da998d7f0c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c7604a-03da-408c-8c12-465d24eeac6c","keywords":null,"link":"/elet/20190608_A_hologramcirkuszban_nem_szenved_az_elefant","timestamp":"2019. június. 08. 14:39","title":"A hologramcirkuszban nem szenved az elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]