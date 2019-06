Egy popsztárnak két fontos képesség birtokában kell lennie: egyszerre kell élnie a hagyományos időfelfogás keretein kívül, ugyanakkor nagyon is benne. A Yesterday főszerepét, a srácot, aki úgy tér magához, hogy egyedül ismeri a Beatles dalait, sőt a Let It Be-t, a Somethingot, a She Loves You-t, az Ob-La-Di, Ob-La-Dát illúziót keltőn képes előadni, indiai gyökerekkel rendelkező kenyai–zambiai szülők Angliában született gyermeke, Himesh Patel játssza. „Rengeteg színészt meghallgattunk és megnéztünk – mondta a rendező, Danny Boyle –, volt, aki jól énekelt, de rosszul játszott, és fordítva: rosszul énekelt, de jól játszott. Ő egyszerre jó volt mindkettőben.” A korábban tévészériákban és kisfilmekben játszó Patel a meghallgatáson a Back in the U.S.S.R. című elsöprő erejű rock and rollt lenyűgöző könnyedséggel játszotta el. A Yesterdayben Ed Sheeran a mentor és a lúzer. Az előbbi karakter a tehetségkutató versenyek kedvelt médiuma, nagyképű, arrogáns, majdnem mindenkiről lesújtó véleménye van. A másik, a vesztes figurája veszélyesebb, de lezserül hozott vállalkozás egy olyan művésztől, aki pillanatnyilag a legmenőbb angol popsztár. Ed Sheeran, az idei Sziget Fesztivál fő száma, a filmben elveszít egy dalpárbajt, viszont amikor fontoskodva azt javasolja Jacknek, hogy a Hey Jude címét cserélje le Hey Dude-ra, mert az sokkal trendibb, újabb néhány százezer rajongót szerez. Mint mondta, „Himeshnek könnyű dolga volt, hiszen Maharishi jógi népéből való. Nagyon ment neki az inkarnáció."