[{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lehet a nyolcadik légimentőbázis az országban.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik légimentőbázis az országban.","id":"20200103_Megepulhet_a_legimentobazis_Szekszardon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85302d7e-5d84-400b-aa98-ca595a7c4f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Megepulhet_a_legimentobazis_Szekszardon","timestamp":"2020. január. 03. 06:36","title":"Megépülhet a légimentőbázis Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2020. január. 02. 11:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","shortLead":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","id":"20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4357b8-e8c7-4f9b-b380-19249ceeaff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","timestamp":"2020. január. 03. 13:51","title":"MRI-t gyártó-forgalmazó cégeket büntetett 1,6 milliárdra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy a végső cél szempontjából teljesen mindegy? Tényleg semmit sem ér, ha mi szelektíven válogatjuk a szemetet, miközben a világ nagy szennyezői alig lépnek? Többek között erről beszélgettünk ifj. Chikán Attilával, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. vezérigazgatójával, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet elnökével, akitől azt is megtudtuk, hogy mihez tud kezdeni egy vállalatvezető, ha egy fenntarthatóságról zenélő rapperrel találkozik.","shortLead":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy...","id":"20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75618b61-88eb-438d-823b-902c67e7cbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","timestamp":"2020. január. 02. 06:30","title":"A cuki cicák közé végre beférkőzött a jövőnk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","id":"20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4021c49-4526-4c0c-9fef-72b036bae5d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","timestamp":"2020. január. 02. 08:21","title":"Jön a Ferrari első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","id":"20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693de837-dbf8-4d18-9a1a-96875d86ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2020. január. 02. 18:43","title":"Baleset történt az Oktogonnál, nem jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]