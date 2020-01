Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f2ab15e-7a33-464e-ac0f-dcc0ea6d9730","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik autó és egy virágsziget fogta meg végül. ","shortLead":"Egy másik autó és egy virágsziget fogta meg végül. ","id":"20200103_45_metert_csuszott_a_jeges_lejton_a_karambolig_egy_autos_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ab15e-7a33-464e-ac0f-dcc0ea6d9730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bc2e93-d4df-4c36-b9d3-987643982923","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_45_metert_csuszott_a_jeges_lejton_a_karambolig_egy_autos_Szombathelyen","timestamp":"2020. január. 03. 10:25","title":"45 métert csúszott a jeges lejtőn a karambolig egy autós Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csütörtöki győzelmével már több mint egy éve nem kapott ki a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Csütörtöki győzelmével már több mint egy éve nem kapott ki a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban.","id":"20200103_liverpool_veretlensegi_sorozat_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c50033e-0d69-419c-9ca1-2ace4c6eba5c","keywords":null,"link":"/sport/20200103_liverpool_veretlensegi_sorozat_foci","timestamp":"2020. január. 03. 14:30","title":"Egy éve veretlen a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","shortLead":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","id":"20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78929dc1-5f93-461d-98f6-b57c2f3b98db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. január. 04. 06:41","title":"42 éves, de szinte új 1600-as Lada várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","shortLead":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","id":"20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657613b1-ff7e-48c8-b86b-479982566937","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","timestamp":"2020. január. 04. 10:21","title":"Oszkó Péter is beszállhat a független színházak megsegítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai Gergely és a Duma Aktuál összegyűjtötte, mit kellene építenie még a felcsúti milliárdosnak. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai...","id":"20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b2cd1-b363-4057-b6d6-9e66294e8b0f","keywords":null,"link":"/360/20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc 100 milliárdos megbízás alatt már ki sem kel az ágyból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után hardverfronton erősítene egy csúcskategóriás (és ennek megfelelően csillagászati árú) Mac számítógéppel.","shortLead":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után...","id":"20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc4e8b2-9132-4b8a-9770-2a9a4d066248","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","timestamp":"2020. január. 02. 13:03","title":"Bivalyerős számítógépet tervez az Apple, ezúttal a játékosok szívét is szeretnék meghódítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és manipulált történettel bombáznak majd minket. Izgalmat az okozhat, melyik oldalra áll a Fidesz a klímavédelemről szóló információs háborúban.","shortLead":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és...","id":"202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e777e-879c-4a40-acf5-2c621589b444","keywords":null,"link":"/360/202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","timestamp":"2020. január. 02. 15:00","title":"„El sem hiszed, mennyire”: 2020 is az álhírek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán mitikus alakja.","shortLead":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán...","id":"20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c53cae-56d9-4465-986e-6c140ad6a999","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","timestamp":"2020. január. 03. 09:33","title":"Meghalt a Közel-Kelet iráni machinátora – portré Kászim Szulejmániról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]