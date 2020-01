Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén elindulhat a magyar adás.","shortLead":"Az idén elindulhat a magyar adás.","id":"20200103_szabad_europa_radio_magyar_igazgato_allashirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b6e69-50a4-431c-a0eb-3159617dc4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_szabad_europa_radio_magyar_igazgato_allashirdetes","timestamp":"2020. január. 03. 14:26","title":"Álláshirdetésben keresik a magyar Szabad Európa Rádió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közúti veszélyeztetés bűntette mellett hivatalos személy elleni erőszakkal is gyanúsítják. 