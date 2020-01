Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be36113c-4b10-4e60-8bf8-2a25c2acb555","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első fokon elítélte a Mol vezetőjét egy horvát bíróság; eszi a felújított orosz metrószerelvényeket a rozsda; nem vette meg a kormány határidőre a trieszti kikötőt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Első fokon elítélte a Mol vezetőjét egy horvát bíróság; eszi a felújított orosz metrószerelvényeket a rozsda; nem vette...","id":"20200105_Es_akkor_hernadi_trieszt_metro_atletika_kornyezetvedelem_penzosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be36113c-4b10-4e60-8bf8-2a25c2acb555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d2a51-9ce5-493b-a87b-08eba0c42f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_Es_akkor_hernadi_trieszt_metro_atletika_kornyezetvedelem_penzosztas","timestamp":"2020. január. 05. 07:00","title":"És akkor a kormány gyorsan szétszórt pár tízmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","shortLead":"Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni meggyilkolása miatt támadásokat indítana.","id":"20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ec9f91-1753-40f9-b4d2-569e28e99a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Trump_fenyegetozik_a_leendo_osztrak_kancellar_iraniamerikai_csucstalalkozot_szervezne","timestamp":"2020. január. 05. 08:45","title":"Trump: Keményen le fogunk sújtani Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360...","id":"20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2ccff-9c5d-46b0-9819-9a73a5a3b141","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","timestamp":"2020. január. 06. 08:05","title":"Radar360: Bukott a Netflix a Golden Globe-on, hónapokig lángolhat Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és komponista, akik a sakktáblán is komoly sikereket arattak. De ugyanígy akad példa sakkbajnokok zenei tehetségére is.","shortLead":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és...","id":"202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374e5bb-5a00-4a03-bced-a49fd572db3e","keywords":null,"link":"/360/202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Vezércsel és violinkulcs: sakkozó zeneszerzők és koncertező sakknagymesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. ","shortLead":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt...","id":"20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734f587d-0172-429b-a5ba-b2afabf8ac31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","timestamp":"2020. január. 04. 21:28","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott tragikus balesetet egy szarvas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elbúcsúztatták Bagdadban a péntek hajnali amerikai dróntámadás áldozatait.","shortLead":"Elbúcsúztatták Bagdadban a péntek hajnali amerikai dróntámadás áldozatait.","id":"20200104_Ezrek_bucsuztattak_Bagdadban_Szulejmanit_mielott_holttestet_Iranba_szallitjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39dc41b7-80e8-4dfe-b20e-195225d81ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_bucsuztattak_Bagdadban_Szulejmanit_mielott_holttestet_Iranba_szallitjak","timestamp":"2020. január. 04. 11:19","title":"Ezrek búcsúztatták Bagdadban Szulejmánit, mielőtt holttestét Iránba szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","shortLead":"A 19 éves magyar focista jelenleg Salzburgban rúgja a bőrt.","id":"20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71df9fbe-2031-4777-894e-16ad39a793f4","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_Lazio_erdeklodik_Szoboszlai_Dominik_irant","timestamp":"2020. január. 04. 13:48","title":"A Lazio érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]