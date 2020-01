Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról, egy érdekességet azonban már most sejteni lehet róla.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint február 11-én rántja le a leplet a Samsung a soron következő csúcsmobiljáról...","id":"20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62c046f-4848-447a-8eab-0d65a3959a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702ce41-b251-4af2-9836-cb96ccf6e770","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_galaxy_s20_kijelzoje","timestamp":"2020. január. 07. 10:33","title":"Kiszivárgott, mitől lehet különleges a Samsung Galaxy S20 kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife a diszlexiásoknak készített hasznosnak tűnő eszközt.","shortLead":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife...","id":"20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ee4509-a002-46d7-ba23-c4e5e8583222","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 20:30","title":"Diszlexiásoknak segítő olvasólámpát készített egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit népszerűsítse.","shortLead":"Nettó 11,8 milliárd forintos szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy a kormány intézkedéseit...","id":"20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c8f5ab-b90b-479f-8410-7e35ffcc86a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_kormanyzati_propaganda_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_balasy_gyula","timestamp":"2020. január. 06. 19:03","title":"Bődületes pénzzel tolják meg a kormányzati propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország elhagyására szólítja fel az iraki parlament a külföldi csapatokat Kászim Szulejmáni bagdadi likvidálása után. Ez ebben a formában a magyar katonákra is vonatkozik, bár a határozatnak nincs kötelező érvénye.","shortLead":"Az ország elhagyására szólítja fel az iraki parlament a külföldi csapatokat Kászim Szulejmáni bagdadi likvidálása után...","id":"20200105_Az_irak_parlament_a_kulfoldi_csapatok_hazakuldeserol_hozott_hatarozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d56d93-8deb-4b6d-a426-7103100b0ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da635c38-66d3-4fd5-85a2-22bb4cb0eb39","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Az_irak_parlament_a_kulfoldi_csapatok_hazakuldeserol_hozott_hatarozatot","timestamp":"2020. január. 05. 16:41","title":"Az iraki parlament a külföldi csapatok hazaküldéséről hozott határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás.\r

","shortLead":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter...","id":"20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5d477-9a5f-492e-95fb-b13423e658dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","timestamp":"2020. január. 05. 14:15","title":"Iráni külügyminiszter: a kulturális helyszínek elleni támadás háborús bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]