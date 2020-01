Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42cb0cf-907e-410d-a202-0e46b267ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a SpaceX űrinternet-projektje, amely végére összesen 42 ezer műholdat szeretnének pályára állítani a Föld körül.","shortLead":"Folytatódik a SpaceX űrinternet-projektje, amely végére összesen 42 ezer műholdat szeretnének pályára állítani a Föld...","id":"20200107_spacex_muhold_ingyen_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42cb0cf-907e-410d-a202-0e46b267ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0041931f-bdbb-4b75-bc43-44f2845623c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_spacex_muhold_ingyen_internet","timestamp":"2020. január. 07. 12:03","title":"Újabb 60 műholdat lőtt fel a SpaceX, de Elon Musk ígéri, ezek már nem lesznek zavarók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komolyan meglepődtek a családi ház új lakói, amikor találtak 100 kiló higanyt a pincében.","shortLead":"Komolyan meglepődtek a családi ház új lakói, amikor találtak 100 kiló higanyt a pincében.","id":"20200106_Egy_mazsa_higanyt_talaltak_egy_csaladi_hazban_Cereden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de21de6b-b324-4a31-8774-7bb3ab19c493","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Egy_mazsa_higanyt_talaltak_egy_csaladi_hazban_Cereden","timestamp":"2020. január. 06. 12:53","title":"Egy mázsa higanyt találtak egy családi házban Cereden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d46877-dceb-4f2a-a7db-bc8f2f708d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy több okosóra-gyártó is utánozni fogja az Apple Watchok szívrendellenességre figyelmeztető funkcióját saját eszközében. A Withings ezt a Las Vegas-i CES 2020 technológiai kiállításon még ezt is megfejelte egy egészségügyi különlegességgel.","shortLead":"Várható volt, hogy több okosóra-gyártó is utánozni fogja az Apple Watchok szívrendellenességre figyelmeztető funkcióját...","id":"20200107_withings_scanwatch_okosora_pitvarfibrillacio_es_alvasi_apnoe_jelzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d46877-dceb-4f2a-a7db-bc8f2f708d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb15bd3-328c-4849-b526-8b84a7c3870b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_withings_scanwatch_okosora_pitvarfibrillacio_es_alvasi_apnoe_jelzese","timestamp":"2020. január. 07. 14:03","title":"Aki alvás közben is hordja ezt az órát, figyelmeztetést kap, ha kritikus baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés, mielőtt a karácsonyi számok beérkeznének.","shortLead":"Az év második legnagyobb növekedését mérték a kiskereskedelemben novemberben, éves szinten 6 százalékos az emelkedés...","id":"20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f3513-ed44-4e3e-adff-06396b2acfa6","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_kereskedelem_ksh_kiskereskedelem_vasarlas","timestamp":"2020. január. 07. 09:23","title":"Nagy hónap volt a boltokban, és a karácsonyi roham adatai még csak ezután érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","shortLead":"A rendőrök több mint 400 ember tartóztattak le az elmúlt három napban.","id":"20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e300be2-5bf8-42b6-a7ca-bac3eed12f01","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ket_halalos_aldozatot_kovetelt_a_hetvege","timestamp":"2020. január. 06. 07:41","title":"Két halálos áldozatot követelt a hétvége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók tényleges üzemanyag-felhasználásáról az új készülék. ","shortLead":"A jelenlegi, részben tesztpadokon megállapított fogyasztási adatok helyett sokkal pontosabb képet adhat az autók...","id":"20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd6af5-2dcc-457b-8209-69f91ec9daed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Kotelezo_lett_az_uj_tipusu_autokban_a_fogyasztast_rogzito_keszulek","timestamp":"2020. január. 07. 10:14","title":"Kötelező lett az új autókban a fogyasztást rögzítő készülék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]