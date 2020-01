vvvA Big Picture televíziós szakmai konferencián számos újdonságot jelentett be Kolosi Péter az RTL Magyarország programigazgatója és vezérigazgató-helyettese az RTL Klub 2020-as terveiből.

A televíziózás legvadabb énekes showműsora Magyarországra is megérkezik. A maszkos énekesben 12 híresség fog versenyezni – a csavar az, hogy mindannyian tetőtől talpig jelmezben lesznek. A kilétük szigorú titokban marad a színpadon és azon kívül is, még az interjúkat is torzított hanggal adják majd. A hírességek minden héten énekelnek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a stúdió közönségét. Az est leggyengébben teljesítő előadója kiesik és a nézők szeme láttára fedi fel kilétét.

Még tavaly ősszel jelentette be Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgatója és vezérigazgató-helyettese, hogy 2020-ban Magyarországra is megérkezik a televíziózás legvadabb énekes műsora, a The Masked Singer, azaz az Álarcos énekes.

A műsorban 12 híresség fog versenyezni – a csavar az, hogy mindannyian tetőtől talpig jelmezben lesznek. A kilétük szigorú titokban marad a színpadon, és azon kívül is, még az interjúkat is torzított hanggal adják majd. A hírességek minden héten énekelnek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a stúdió közönségét. Az est leggyengébben teljesítő előadója kiesik, és a nézők szeme láttára fedi fel kilétét.

Eleinte úgy tűnt, hogy az Álarcos énekes csak ősszel indul majd, a SorozatWiki információja szerint azonban már február végén képernyőre kerülhet. A lap emlékeztet, hogy a formátum tavaly februárban indult Amerikában, és olyan hatalmas siker lett, hogy pár hét múlva már a harmadik évada indul el. Európában kimagasló nézettséget hozott Németországban és Hollandiában is, de képernyőre került Franciaországban, Bulgáriában és nemrég Angliában, és mindenhol nagy érdeklődés övezte – tették hozzá.

A lap a hírrel kapcsolatban megkérdezte az RTL Magyarországot, ők időpont nélkül megerősítették, hogy hamarosan érkezik a magyar változat.