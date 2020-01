Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","shortLead":"Harminc éven belül eltűnhetnek a globális hőmérséklet emelkedése miatt.","id":"20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=609209c1-452b-4be9-9c5f-58ad9487c946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a2418-e245-4012-b2cd-7d71f5554c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_gleccser_pireneusok_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. január. 20. 20:43","title":"A Pireneusok gleccserei halálra vannak ítélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","shortLead":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","id":"20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8860b0-b5f3-4e21-8021-ae8810494a67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","timestamp":"2020. január. 21. 11:52","title":"Chihiro és a vándorló palota lakói is a Netflixre költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","shortLead":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","id":"20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f382a573-dfda-4ee3-b486-9d422bbf2f81","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","timestamp":"2020. január. 20. 17:45","title":"Ha van önnél otthon ilyen tűzijáték, meg ne gyújtsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el - közölte a belügyminisztérium.","shortLead":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb...","id":"20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247239e3-f606-4952-9bcc-fbc0fd509108","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","timestamp":"2020. január. 21. 05:08","title":"Rakétákkal lőtték a bagdadi követségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen lesz a február 11-én érkező Galaxy S20 Ultra kameramodulja.","shortLead":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen...","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fa1110-78d7-4025-9b00-fc5f11703def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","timestamp":"2020. január. 20. 11:33","title":"Ez már a végső? Újabb kép jelent meg a még be sem mutatott Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8418d3-2e1a-40be-9c04-37eaec098329","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az 53 ülőhelyes buszok üléspáronként egy USB-csatlakozóval is fel vannak szerelve.","shortLead":"Az 53 ülőhelyes buszok üléspáronként egy USB-csatlakozóval is fel vannak szerelve.","id":"20200121_Tizenot_uj_Volvot_vett_a_Volanbusz_ingyen_internet_is_lesz_rajtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8418d3-2e1a-40be-9c04-37eaec098329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdfc680-86a8-4467-9efc-897724d7ee93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tizenot_uj_Volvot_vett_a_Volanbusz_ingyen_internet_is_lesz_rajtuk","timestamp":"2020. január. 21. 18:28","title":"Tizenöt új Volvót vett a Volánbusz, ingyen internet is lesz rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]